Неисповедимы IT

Миллиарды жителей Земли живут в плену вредных привычек: жирная пища, алкоголь, курение — все это уже давно общепризнанные глобальные проблемы. Их не решить одним махом, но в последние годы появляется все больше новых технологий, способных помочь людям отказаться от вредных привычек или, как минимум, снизить риски, которым эти люди подвергаются.

Могут ли новые технологии помочь в борьбе с ожирением? По последним оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 1,9 млрд жителей планеты имеют избыточный вес, из них более 60 млн страдают ожирением. С 1975 по 2016 год число людей, страдающих ожирением, выросло более чем втрое. Группа исследователей из Университета Дрекселя в Филадельфии под руководством Эвана Формана опубликовала в 2016 году в журнале Future Science OA статью на эту тему. В ней перечислены пять развивающихся в наше время перспективных направлений использования высоких технологий в борьбе с ожирением. Это видеосвязь для общения пациентов с диетологами, видеоигры, стимулирующие физическую активность (например, с помощью приставки Wii или мобильной игры для смартфонов с использованием дополненной реальности Pokemon Go), акселерометры в фитнес-браслетах и смартфонах, помогающие контролировать физическую активность, приложения для смартфонов, помогающие соблюдать диетические предписания, и компьютеризированные когнитивные тренировки, позволяющие выработать полезные пищевые привычки.

Могут ли новые технологии помочь в борьбе с алкоголизмом? По данным ВОЗ, примерно каждый пятый человек в возрасте старше 15 лет эпизодически употребляет алкогольные напитки в больших количествах (60 г чистого спирта) — как минимум, раз в неделю. В технологии, направленные на борьбу с пьянством и алкоголизмом, инвестируют средства осознающие свою социальную ответственность компании, действующие на алкогольном рынке. Так, Diageo, крупнейший мировой производитель напитков класса премиум, в 2014 году объявила о том, что предлагает технологическим стартапам гранты в размере $100 тыс. на разработку компьютерных программ, стимулирующих ответственное отношение к потреблению спиртного. Так возникла, например, программа Decisions («Решения»), созданная с использованием виртуальной реальности. Пользователь может пережить ощущения человека, сидящего на переднем сиденье автомобиля, потерпевшего аварию из-за действий пьяного водителя.

Могут ли высокие технологии помочь в борьбе с курением? По данным ВОЗ, в мире примерно 1,1 млрд курильщиков, а курение является одной из самых значительных угроз для здоровья, когда-либо возникавших в мире. Для того чтобы снизить потребление сигарет, применяются различные запреты (на курение в общественных местах, рекламу, стимулирование продажи, введение обезличенной упаковки, спонсорство табачных изделий), повышаются налоги на табачные изделия. Новые технологии могут быть полезны для помощи желающим бросить курить. Как и в случае с ожирением и пьянством, консультации специалиста становятся более доступными благодаря телемедицине. Разработанное компанией Carrot приложение для смартфона Pivot обеспечивает индивидуальный подход к курильщику, желающему отказаться от своей привычки. В программе есть уроки, задания, возможность посоветоваться со специалистом через чат. Дополнением к ней служит простой в употреблении анализатор содержания окиси углерода в выдыхаемом воздухе. Он подключается к телефону по технологии Bluetooth. Пользователь может видеть, как изменяется уровень окиси углерода (содержащейся в табачном дыме) в зависимости от того, давно ли он выкурил сигарету.

Традиционные средства никотинзаместительной терапии (пластыри, ингаляторы, таблетки), смягчающие процесс отказа от табака, подходят не для всех пациентов, поэтому пользоваться ими можно только под контролем врача. Возможно, в будущем кто-нибудь сумеет разработать «антикурительную» таблетку, подходящую всем и каждому.

Одно из направлений снижения рисков для здоровья курильщика — создание табачных продуктов, которые менее вредны по сравнению с традиционными сигаретами, папиросами, сигарами и трубочным табаком. В США Управление по контролю за качеством продуктов питания и медикаментов (FDA) несколько лет назад получило право присваивать статус «табачная продукция сниженного риска» (modified risk tobacco products, MRTP). Это означает, что данная продукция менее опасна для здоровья, имеет меньше шансов вызывать заболевания, связанные с курением, по сравнению с традиционной табачной продукцией, находящейся сейчас на рынке.

Начиная с 2014 года было подано 18 заявок на получение этого статуса, но пока ни одна не была утверждена FDA. Крупнейшие табачные компании активно занимаются разработками продуктов, которым может быть присвоен статус MRTP. Во всех заявках, поданных в FDA, кроме одной, желанный статус просили присвоить снюсу (разновидность бездымного табака, закладываемого между губой и десной). Единственной заявкой не для снюса была заявка компании Philip Morris на статус MRTP для системы нагревания табака IQOS с табачными стиками. FDA разрешило продажу IQOS на территории США, а заявку по присвоению статуса MRTP продолжает рассматривать. При этом FDA признало, что аэрозоль, используемый в системе IQOS, содержит меньше токсичных химических веществ и в гораздо меньшем количестве, чем дым обычной сигареты.

Электронное «курение» крайне редко привлекает тех, кто не курил обычные сигареты. Так, группа ученых во главе с Кэтрин Ист из лондонского King`s College опубликовала в прошлом году в Journal of Adolescent Health результаты исследования, показавшего, что среди британских несовершеннолетних только 4% тех, кто никогда не курил обычные табачные изделия, решили попробовать электронные системы курения. В других исследованиях аналогичная цифра еще ниже — до 1%.

Роспотребнадзор в январе 2017 года заявил о необходимости ввести законодательное регулирование использования электронных систем доставки никотина или продуктов, не являющихся никотином, в частности вейпов, в Российской Федерации. Как может выглядеть это регулирование? Применима ли концепция табачных продуктов сниженного риска к российским условиям? Вот мнение председателя координационного совета «Движения против рака» Николая Дронова: «Я как человек и как руководитель медицинской организации считаю, что нужно поддерживать все технологии, которые позволяют сохранить здоровье населения, сделать возможным отказ от вредных привычек. Если существуют средства доставки табака, которые менее вредны, это должно быть подтверждено объективными научными данными, результатами исследований. Думаю, FDA в Америке, признав возможность существования табачных изделий сниженного риска, сделало это исходя из национальных интересов своей страны, к которым относится и сбережение здоровья населения. Этот опыт заслуживает изучения. Я не говорю о слепом копировании, но нужно посмотреть, не стоит ли и в России прибегнуть к подобным мерам регулирования».

Алексей Алексеев