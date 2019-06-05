Парниковые вбросы

В дискуссиях о будущем регулировании табачной отрасли сторонники жестких ограничений и научно обоснованного подхода сходятся в одном: курение становится все менее популярным, а потребительские предпочтения смещаются от традиционных сигарет к более современным и менее вредным инновационным продуктам. И если для сторонников запретительных мер апелляция к статистике служит доказательством эффективности действующих ограничений, их оппоненты из числа экспертного сообщества говорят о важности качественного анализа причин и призывают смотреть дальше полученных цифр.

По международной методике

Самым авторитетным источником для формирования картины по количеству курильщиков в России принято считать Федеральную службу государственной статистики (Росстат). За последнее десятилетие ведомство, руководствуясь международной методикой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дважды проводило Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS). Совместно с Научно-исследовательским институтом пульмонологии и при поддержке Минздрава в результате опроса представителей 11 764 домохозяйств было выявлено значительное снижение количества потребителей табачной продукции. Если в 2009 году доля курильщиков среди россиян старше 15 лет составляла 39,4%, то в 2016 году она упала до 30,9%. При этом среди мужчин число приверженцев этой привычки снизилось с 60,7% до 50,9%, а среди женщин — с 21,7% до 14,3%.

«Результаты между 2009 и 2016 годом показывают значительное снижение, но только неизвестно, насколько они обусловлены принимаемыми мерами по борьбе с распространенностью курения в России»,— считает главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. По его словам, опыт развитых мировых стран показал, что количество курильщиков снижается естественным образом при улучшении экономической ситуации в стране, когда у населения появляются время и интерес к здоровому образу жизни и качественному питанию. «Эти результаты, скорее всего, являются следствием прошлых лет, когда росли благосостояние и зарплаты»,— добавляет эксперт.

По российской методике

В последующие годы, по данным Минздрава, распространенность курения в России продолжила снижаться. В апреле 2018 года министерство со ссылкой на результаты мониторинга ВОЗ сообщило о снижении числа никотинозависимых граждан до 29% по итогам 2017 года. При этом представители ведомства обратили внимание на увеличение доли курильщиков среди женщин. Если в 2016 году их было 14,3%, то в 2017 году этот показатель вырос до 15%. Мужчины при этом все чаще отказываются от сигарет: за анализируемый год их доля снизилась с 50,9% до 45%. Данные по итогам 2018 года Минздрав пока не публиковал, на запрос Review официальный представитель министерства не ответил.

Помимо органов государственной власти сбором информации о распространенности курения в России занимались эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). Они опубликовали масштабное исследование «Что и как курят в России», содержащее анализ ситуации за более чем два десятилетия — в период с 1994 по 2016 год. Данные экспертов опережают Минздрав по уровню оптимизма и показывают, что потребителями табака в России остаются 28% населения старше 15 лет. Представители ВШЭ подтверждают тенденцию по увеличению количества курильщиц, указывая, что их доля выросла с 9% в 1994 году до 14% в 2016 году. Доля курящих мужчин, по сведениям экспертов, за этот период снизилась с 58% до 44%.

В докладе также отмечается снижение распространенности курения среди молодежи в возрасте 18–24 лет — с 43% в 1994 году до 20% в 2016 году. В возрастной группе 16–18 лет уровень курения сократился с 24% до 5%, а в группе 25–34 лет — с 44% до 37%. Эксперты установили, что образование может влиять на формирование у человека вредной привычки. Так, если в среде людей с вузовским дипломом количество курильщиков не превышает 18%, то среди людей со средним образованием их число достигает 38%, с незаконченным средним (семь-восемь классов) — 36%.

Наиболее оптимистичными данными на сегодняшний день располагает Росстат, специалисты которого по собственной методике в сентябре—октябре 2018 года опросили представителей 15 тыс. домохозяйств. Исследование показало, что лишь 22,5% респондентов старше 15 лет курят ежедневно, в том числе 5,4% опрошенных не представляют жизнь без сигарет. Еще 4,8% населения курит с периодичностью раз в несколько дней. При этом 72,5% россиян старше 15 лет заявили, что не курят вовсе. Росстат подтвердил, что никотиновая привычка наиболее распространена среди россиян в возрасте от 40 до 50 лет, среди которых ежедневно курят 32,5% опрошенных.

Кроме того, регулярным мониторингом рынка сигарет и количества курильщиков на нем занимаются аналитические и исследовательские компании, имеющие свои данные по этому поводу. К примеру, согласно последнему опросу ВЦИОМа, проведенному в мае, в России курит 33% взрослого населения, из которых 29% предпочитают сигареты, 1% — электронные сигареты, 3% — системы нагревания табака.

Откуда разница

«Ничего необычного в том, что у Минздрава и других аналитиков расходятся данные, нет. Дело в том, что все эксперты предоставляют опросные данные, которые могут расходиться в зависимости от того, кто проводит исследование»,— поясняет директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, эксперты ВШЭ анализируют проблему методом фокус-анализа, в то время как Минздрав может использовать другие способы. Кроме того, данные статистики могут не учитывать пользователей электронных систем доставки никотина (электронных сигарет и средств нагрева табака), предупреждает госпожа Попович.

Она полагает, что полученные данные могут варьироваться в зависимости от сезона проведения опроса, от конкретной локации, в которой находили респондентов, от активности в этих локациях органов власти и от того, насколько четко там выполняется антитабачный закон. «У нас очень большое различие между субъектами по уровню курения, а наиболее объективной оценкой в данном случае может служить объем покупок сигарет»,— считает Лариса Попович.

Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров уверен, что любые опросы и исследования дают определенную погрешность. Он отмечает, что помимо фактора случайной выборки на результаты опроса может повлиять факт выхода курения из моды. «Если раньше опросы могли давать более релевантные цифры, потому что опрошенные не были склонны это скрывать, то сейчас это становится привычкой, о которой не хочется говорить, даже если речь идет об анонимном опросе»,— рассуждает он. Господин Бурмистров добавляет, что в любом случае речь не идет о существенном занижении данных, а лишь о том, что данные опроса показывают нижнюю границу по распространенности курения, а ее верхняя планка может быть чуть выше.

При составлении методических рекомендаций или анализе рынка стоит опираться только на данные репрезентативных национальных исследований, в первую очередь на исследование Росстата по методике GATS, уверена научный сотрудник Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Галина Сахарова. В иных случаях стоит смотреть, как формировалась выборка и как задавались вопросы, считает она. «Есть учреждения, которые опрашивают очень много людей, но все время одних и тех же»,— приводит пример госпожа Сахарова. То же самое, по ее мнению, касается и правильной постановки вопроса, который нужно задавать таким образом, чтобы не получить заведомо предсказуемый результат. Кроме того, при составлении опроса для потребителей табака, стоит помнить о том, что многие люди, которые курят через день или в выходные, курильщиками себя не считают, предупреждает она.

Опросы разные нужны, опросы разные важны

Эксперты сходятся во мнении о том, что правильно собранная статистика необходима как органам государственной власти, так и участникам табачного рынка для того, чтобы объективно оценивать результаты принимаемых мер и регулировать рынок с открытыми глазами.

British American Tobacco при формировании внутренних исследований рынка опирается на данные Росстата и исследовательской компании Kantar, предоставляющей сведения по нелегальному рынку табака, говорит директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям компании Яна Гуськова. По ее мнению, статистика должна подкрепляться в первую очередь широкомасштабными научными и популяционными исследованиями. К тому же не только изменившаяся статистика отражает эффективность той или иной меры, но и грамотно поставленные цели и задачи, считает она.

Виктория Андреева