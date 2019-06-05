Социальное партнерство

Во всем мире механизм ГЧП успешно используется для создания инфраструктуры и предоставления образовательных услуг уже на протяжении нескольких десятилетий. Первая подобная инициатива была запущена в Великобритании в 1992 году, теперь же правительство страны использует ГЧП в качестве основного инструмента программы капитальных вложений в сферу образования.

Сейчас более двух десятков стран имеют нормативное регулирование государственно-частного партнерства в различных областях: образовании, здравоохранении, спортивной индустрии, транспорте, телекоммуникациях. При этом многие компании связывают с участием в подобных проектах свои долгосрочные стратегии развития, так как проектное финансирование предусматривает длительные контракты. За рубежом лидерами в области реализации государственно-частного партнерства являются США, Великобритания, Франция и Германия, при этом США и Великобритания считаются пионерами в области развития ГЧП.

В мире образовательные инициативы в рамках ГЧП реализуются в четырех формах. К сервисной форме, например, относятся: частное управление государственными школами, контракты с частными школами об образовании, услуги по тестированию. К инфраструктурным проектам относятся: финансирование, строительство и поддержание ключевых и неключевых образовательных активов, частная аренда публичных школ/подразделений, оборудование и обслуживание IT-лабораторий. К форме финансовой инициативы относятся государственные или частные стипендии, государственные образовательные кредиты и субсидии для частных школ. А к форме стратегического партнерства — участие частного сектора в развитии учебного плана, адаптации школьных инициатив, обучение без отрыва от производства. Большая часть ГЧП в образовании на школьном уровне реализуется в Великобритании, Ирландии, Австралии, Шотландии, Германии, Нидерландах, Венгрии, Финляндии, Дании, Японии и Республике Корея.

В Великобритании в 1992 году власти объявили о запуске Частной финансовой инициативы (Private Finance Initiative, PFI): частному сектору в рамках соглашений о ГЧП передавались функции финансирования создания, реконструкции и эксплуатации объектов социально-культурной инфраструктуры. В 1997 году правительство Великобритании констатировало, что ГЧП является основным инструментом программы капитальных вложений в сферу образования. Согласно изданию «В поисках реального. Активы и стратегии пенсионных фондов», за первые десять лет в рамках Частной финансовой инициативы было реализовано 717 проектов на общую сумму £54,7 млрд: из них 284 проекта (40% от общего количества) с объемом инвестиций в размере £19,3 млрд составили проекты в области образования и здравоохранения.

PFI-модель стала эталоном для ГЧП-программ по всему миру. Согласно докладу консалтингового агентства SG Partners, который размещен на сайте российского Национального центра государственно-частного партнерства, потребность Великобритании в ремонте школ оценивается более чем в £7 млрд, при этом осуществлены 144 проекта в сфере образования стоимостью £4,1 млрд (13% от всех). 15-летняя инвестиционная программа рассчитана на инвестиции в размере £2,2 млрд в год с фокусом на старшие школы.

В Австралии ГЧП используется для финансирования, проектирования, строительства и управления государственными школами в Новом Южном Уэльсе: в 2002–2005 годах так были построены девять государственных школ, а с марта 2006-го — еще десять. Частный сектор не только финансирует, проектирует и строит школы, но и предоставляет услуги по уборке, поддержанию, текущему ремонту, безопасности на условиях долгосрочных контрактов — до конца 2032 года.

В Германии в рамках ГЧП реализуется по меньшей мере два проекта с общим объемом финансирования €900 млн: 92 школы в округе Оффенбах и 7 школ в Кёльне. Контракты включают финансирование, реконструкцию и управление государственными школами в округе Оффенбах и восстановление школ в Кёльне. Кроме того, партнеры из частного сектора управляют школами 15 лет в округе Оффенбах и 25 лет в Кёльне.

В Ирландии было реализовано три проекта в области образования, в частности в рамках ГЧП проект по финансированию, проектированию, строительству и управлению для Национального колледжа (округ Корк, инвестиции в проект составили €58 млн, контракт на 25 лет). Операционная стадия началась в 2003 году, создаваемая образовательная инфраструктура была рассчитана на 750 студентов: классы, лаборатории, мастерские и прочие специализированные помещения с оборудование. Отметим, что подобная программы была реализована и в Технологическом университет Свирнборна в Австралии.

В Египте в конце 2006 года стартовал проект в области ГЧП по строительству 300 школ в 23 провинциях, далее пилотная программа была расширена до 2210 школ. В рамках проекта правительство Египта предоставляет земельные участки, а частный сектор — проектирование, строительство, финансирование и снабжение школ. Соглашения заключаются на срок 15–20 лет. Оценочная стоимость программы — $2 млрд.

Мария Иванова