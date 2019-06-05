Образование в цифровой среде

«Образование» — один из самых масштабных национальных проектов. Он рассчитан на шесть лет, состоит из десяти федеральных проектов, а на его реализацию из федерального бюджета будет выделено 723,3 млрд руб. Важнейшими направлениями нацпроекта станут: обновление материально-технической базы всех образовательных учреждений, строительство новых школ, полная ликвидация третьей смены, внедрение новых методов обучения и обновление образовательных программ. Кроме того, предполагается, что Россия войдет в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования (сейчас, согласно международному исследованию PISA, Россия находится на 34–36-м месте).

«Образование» — один из немногих национальных проектов, предполагающих участие всех регионов страны без исключения. Его бенефициары — это учащиеся (осваивающие образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы), студенты (осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования), весь педагогический состав и родители. Планируемый общий объем средств нацпроекта составляет 784,5 млрд руб., из которых 723,3 млрд руб.— из федерального бюджета. Существенная часть средств нацпроекта пойдет в виде межбюджетных трансфертов регионам — до 70% от общего объема.

Национальный проект «Образование» состоит из десяти федеральных проектов. За часть из них помимо Министерства просвещения будут также отвечать Министерство науки и высшего образования и Росмолодежь. Эти проекты направлены на развитие волонтерства и увеличение количества иностранных граждан, обучающихся в России.

На реализацию всего нацпроекта из федерального бюджета будет выделено 723,3 млрд руб., из региональных бюджетов — 45,7 млрд руб., из внебюджетных источников — 15,4 млрд руб. Из федеральных проектов больше всего средств (295,1 млрд руб.) выделят проекту «Современная школа». В рамках реализации этого федерального проекта средства направят на создание новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе на ликвидацию третьей смены (45 млрд руб.), а 15 млрд руб.— целевые средства на создание дополнительных мест для образовательных организаций, расположенных в сельской местности (без учета основной части федеральной поддержки).

В Министерстве просвещения считают, что это крайне важная задача, так как более 60% школ расположено в сельской местности, хотя контингент в них меньше, чем в городе. Средства на дооснащение школ заложены и в рамках других федеральных проектов — например, развитие инфраструктуры будет также осуществляться в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» вместе с соответствующим обучением педагогического состава. Отдельную поддержку получат и другие уровни образования: планируется создание кампусов в вузах, обновление материальной базы колледжей (полное переоснащение более 5 тыс. мастерских), развитие дополнительного образования детей.

Новые места предполагается создать не только в системе основного, но и дополнительного образования. Так, выполняя задачи федерального проекта «Успех каждого ребенка», министерство планирует создать к 2021 году 900 тыс. новых мест дополнительного образования. Кроме того, этот федеральный проект направлен на воспитание «гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации», всего на него выделено 80,5 млрд руб. Также планируется, что детские технопарки «Кванториум» появятся в каждом регионе. Кроме того, в каждом субъекте РФ к 2024 году будут созданы центры выявления и поддержки талантов. Они будут учитывать опыт образовательного фонда «Талант и успех» — сочинского «Сириуса», планируется создать не менее 100 центров развития современных компетенций детей на базе университетов.

В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» (8,6 млрд руб.) Министерство образования планирует создать федеральный портал для родителей, где можно будет найти информацию о любых видах образования и получить помощь в вопросах усыновления. Проекту «Цифровая образовательная среда» выделят 79,8 млрд руб.— столько будет стоить обеспечение стабильным и быстрым интернетом всех образовательных организаций, обновление их сайтов и сеть из 340 центров цифрового образования для детей.

С момента объявления о запуске нацпроекта министр образования Ольга Васильева также неоднократно отмечала важность расширения практики внедрения онлайн-курсов — как для помощи детям с повышенными потребностями, так и для учащихся сельских школ в отдаленных регионах.

Планируется создание единого федерального портала в рамках федерального проекта «Современные родители». Они смогут получить консультацию, связаться с педагогами, получить психологическую помощь. К 2024 году во всех регионах начнут работу центры скорой психолого-педагогической помощи, на это некоммерческим организациям будут выделяться субсидии. Сейчас в России работает около 100 таких центров.

Основными направлениями работы в рамках нацпроекта станут переоснащение и цифровизация, направленная на упрощение «образовательной жизни» школьников и учителей. При этом замминистра образования Марина Ракова, отвечающая за цифровизацию, отмечала, что «никто не собирается заменить школу онлайн-курсами, а учителей и учебники — роботами». По ее словам, в рамках нацпроекта стоят несколько задач, связанных с цифровизацией.

Первая — перевод управления отраслью на принятие решений на основании анализа больших данных, что позволит доставать требуемую контрольно-надзорными или иными органами информацию «в один клик» и поможет разгрузить учителя от рутинной бумажной работы. Вторая задача — сбор данных, которые позволят оценивать качество образования, предлагать улучшения, выявлять лучшие модели и программы образования.

Кроме того, для поддержки учителей предусмотрен федеральный проект «Учитель будущего». Не менее половины учителей должны пройти переподготовку, а «Российская электронная школа», виртуальные библиотеки, музеи, онлайн-курсы, 3D-лаборатории должны стать помощниками для педагога при подготовке занятий. Кроме того, будет увеличено количество центров профессиональной переподготовки.

Национальная система учительского роста предполагает и новую систему карьерного роста, и развитие системы наставничества как среди учителей, так и среди учащихся. В рамках проекта «Молодые профессионалы», направленного на модернизацию профобразования, пройдет мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills в нынешнем году в Казани. Также к 2024 году будет создана сеть из 100 межрегиональных центров опережающей профессиональной подготовки и 5 тыс. мастерских с современной материально-технической базой.

Предполагается также создать личные кабинеты учеников и учителей. У каждого пользователя системы будет накапливаться «цифровой след», то есть можно будет строить индивидуальную траекторию обучения: видеть какие-то дефициты при освоении учебной программы и автоматически выдавать тот контент, который может либо восполнить пробел в основном обучении, либо дополнить имеющиеся знания. Такой подход должен обеспечить равный доступ к образованию для учеников, которые находятся в сельской местности или на удаленных территориях, где не хватает учителей и вариативности контента.

Кроме того, по мнению экспертов, цифровизация и обеспечение учебных учреждений интернетом помогают повысить вовлеченность учащихся в образовательный процесс, выстроить для них индивидуальную траекторию и выйти на качественно новый уровень знаний. «Разработка собственных проектов в области цифрового образования позволяет, с одной стороны, улучшить качество обучения, с другой — повысить собственную узнаваемость в России и за рубежом»,— считает директор Института дистанционного образования Томского государственного университета Галина Можаева.

Выступая с посланием Федеральному собранию и говоря о нацпроектах, Владимир Путин предложил выплачивать подъемные в размере 1 млн руб. тем молодым учителям, которые захотят переехать в села и малые города, в рамках нацпроекта эта идея будет отражена в проекте «Земский учитель».

По словам сопредседателя независимого профсоюза «Учитель» Всеволода Луховицкого, подобная программа уже была реализована в России в 2004–2009 годах в ряде регионов, однако тогда губернаторы не просто давали 1 млн руб., а «предоставляли приехавшему специалисту дом». Сейчас же, по его словам, подобные программы заглохли: большинство регионов сокращают бюджеты и экономят именно на поддержке учителей, поэтому «если в федеральном бюджете отдельной строкой пропишут поддержку сельских учителей — это хорошо», особенно если будет учтено, что «для разных регионов миллион рублей — это очень разная сумма по покупательской способности».

При этом для достижения поставленных целей нацпроект «Образование» должен работать в связке с другими проектами. Ранее президент также призывал создать центры для талантливых детей по всей стране — эту идею на уровне школьного образования продвигают Российская академия наук (РАН) и Министерство образования. Помимо создания «Кванториумов» и технопарков они планируют в рамках нацпроекта передать около сотни ведущих школ из муниципального подчинения в региональное. По словам президента РАН Александра Сергеева, это необходимо, чтобы учителя смогли сконцентрироваться на работе с одаренными детьми. Господин Сергеев считает, что необходимо изменить статус лучших российских школ, чтобы они «максимально эффективно готовили детей к университету и дальше в науку». Таким образом, нацпроекты должны соединить все уровни образования, обеспечив преемственность между ними.

Ксения Миронова