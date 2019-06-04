К читателям газеты «Коммерсантъ»

Ураза-байрам

Дорогие сограждане, россияне, единоверцы, братья и сестры! От имени Совета муфтиев России и Духовных управлений мусульман нашей страны поздравляю всех своих единоверцев—мусульман России и Содружества Независимых Государств с праздником Священного месяца Рамадан — Ид-аль-Фитр, Ураза-байрам. Это праздник, посвященный окончанию Великого поста, предписанного Аллахом. Мусульманское сообщество мира, двухмиллиардная Умма, встречает праздник. Для каждого верующего праздник — это сопричастность общей радости единоверцев и возможность пополнения духовного опыта. Это прощание с благословенными днями и ночами месяца Рамадан. Ураза-байрам — это прежде всего подведение итогов ушедшего месяца, в котором мусульманину была дарована возможность самосовершенствования путем соблюдения строгого поста, стремления к благочестию и делам милосердия, благотворительности, приобретения новых знаний об Исламе. Нам было нелегко в длинные дни и короткие ночи Рамадана соблюдать пост от утренней темноты. Но это и есть испытание нашей веры, нашей богобоязненности, нашего терпения ради будущего вознаграждения. Пост — это время, когда постящийся учится понимать состояние голодающего, сострадает и сочувствует тем, кто нуждается в нашей поддержке и нашей помощи, проявляя милосердие и сострадание. Милосердие и миролюбие — главные черты нашей благословенной религии. Рамадан дал нам силы. Божественные предписания, все заповеди Единого Творца — это невероятная поддержка Создателя, его помощь нам в деле обретения нами Его милости и помощи. На пути к Господу нет непосильных испытаний для каждого из нас, для тех, кто уповает на поддержку Всевышнего Аллаха. Дорогие соотечественники, единоверцы, братья и сестры! Мы верим, за все наши помыслы и деяния воздастся от Аллаха милостивого и милосердного. Наши благодеяния будут приняты Им, мольбы и молитвы будут услышаны, а грехи будут прощены. Молю Всевышнего Аллаха даровать всем нам доброго здравия, дабы встретить наш следующий праздник, сохранив рамадановскую чистоту и богобоязненность. Прошу Всемилостивого Создателя укрепить нашу веру, увеличить нашу добродетель, посеять в наших сердцах чувства милосердия и сострадания к ближнему, даровать мир и благополучие нашей Отчизне и всему человечеству! И да будет благоденствие, мир и покой в нашей любимой стране — России! Мы возносим хвалу Единому Создателю, который приблизил этот прекрасный день и дал нам сил во здравии выполнить предписание Поста! И да будут приняты Всевышним Творцом наш пост и все совершенные богобоязненные дела. Да сбудутся все наши добрые молитвы и пожелания!

Равиль Гайнутдин, председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ, муфтий, шейх