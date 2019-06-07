Бизнес профессионалов с социальным аспектом

Миллионы россиян нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи. И сегодня отечественные врачи готовы предложить пациентам наиболее эффективные методы лечения, а поставщики медицинских изделий и оборудования — обеспечить профессиональное медицинское сообщество лучшим, что появляется в ассортименте лидеров рынка. Но что еще более важно, серьезные участники этого рынка помогают в организации последующей слухоречевой реабилитации пациентов, в том числе дистанционно.

Степени прозрачности

В 2013 году в России начала действовать новая система допуска на рынок медицинских продуктов и изделий, которая, по мнению представителей бизнес-сообщества, гарантирует их безопасность и качество. Правда, при этом не в полной мере соотносится срок регистрации с темпами развития высоких технологий в медицине. К примеру, операции по установке слуховых имплантатов детям и взрослым являются высокотехнологичной медицинской помощью. «Мы считаем, что каждому ребенку должен быть установлен самый современный и высокотехнологичный имплантат. В современном мире технологии меняются ежегодно. Но в настоящее время процедура регистрации медицинского изделия занимает в среднем два года, и уменьшению срока не способствует наличие у данного изделия ни европейской сертификации CE, ни американской FDA (к слову, отличающейся жесткостью требований)»,— говорит Марина Акулова, генеральный директор ООО «Азимут Мед Групп».

Перспективные продукты высоких технологий

Слуховая имплантация — на сегодня единственный эффективный метод реабилитации в случае пациентов с врожденной глухотой. Стоит отметить, что глухие — это одна из немногих групп людей с ограниченными возможностями, реабилитировать которых можно практически полностью. Согласно официальной статистике, людей с нарушениями слуха в нашей стране — более 13 млн, причем почти 10% из них — дети.

Ежегодно в России проводится более 1000 операций по установке кохлеарных имплантатов. В основном они выполняются в Санкт-Петербурге и Москве. Однако, уточняет Инна Королева, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института отоларингологии, методы и материалы для слухоречевой реабилитации пациентов с кохлеарными имплантатами, применяемые на территории не только Российской Федерации, но и бывших советских республик, разрабатывает лишь НИИ ЛОР.

В этом контексте логично внимание серьезных участников петербургского рынка медицинских изделий к кохлеарным имплантатам. «В 2009 году очередь из нуждавшихся в подобной операции только в Петербурге включала несколько сотен человек»,— рассказывает госпожа Акулова.

Финансирование государством слуховой имплантации означало для людей с глухотой, вне зависимости от возраста, возможность в разы улучшить качество жизни. Еще десять лет назад из федерального бюджета этот вид высокотехнологичной медицинской помощи абсолютному большинству населения был недоступен. И единичные случаи решения проблемы — за счет фондов, выделявших средства на кохлеарную имплантацию, или собственных средств — только подчеркивали ее масштаб.

Включение слуховой имплантации в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, доступных по программе обязательного медицинского страхования, стало новым этапом и в развитии бизнесов на рынке медицинских изделий. Так, для ООО «Азимут Мед Групп», основанного в 2006 году как поставщик хирургического оборудования, а позднее расширившего поле интересов на сервис и поставки инструментов и оборудования в области урологии, хирургии, гинекологии и отоларингологии, именно с поставками слуховых имплантатов связано развитие социального бизнеса. «Пережив этап первоначального роста, мы расширили деятельность в рамках направления кохлеарной имплантации — стали партнером австрийского концерна MED-EL. А затем начали сотрудничать с партнерством родителей детей с кохлеарными имплантатами — родительским объединением "Я слышу мир!"»,— уточняет Марина Акулова. Стоит отметить, что программа «Я слышу мир!» — первая в России, нацеленная на комплексное развитие детей с нарушенным слухом.

Устойчивое партнерство

Партнерство бизнес-структуры и общественного объединения имеет разные формы, дающие представление о масштабе социальной составляющей в деятельности «Азимут Мед Групп». «Мы, безусловно, поддерживаем стратегические, долгосрочные партнерские отношения. И не всегда они лежат исключительно в финансовой плоскости»,— комментирует руководитель «Азимут Мед Групп», подтверждая тем самым, что медицинский бизнес остается сферой профессионалов, имея при этом выраженный социальный аспект.

Более десяти лет компания тесно сотрудничает с родительским объединением «Я слышу мир!», которое занимается поддержкой семей с детьми со слуховыми имплантатами. В рамках этого сотрудничества компания участвует в издании яркого и полезного журнала «Я слышу мир!», который информирует специалистов и родителей о новостях в сфере кохлеарной имплантации и слухоречевой реабилитации, а юным читателям предлагает развивающие игры.

«Азимут Мед Групп» поддерживает летние выезды на море для ребят с ограниченными возможностями по слуху. «Это способствует объединению родителей из разных регионов. Они начинают дружить, поддерживать друг друга и совместно со специалистами продвигать идеи создания реабилитационных центров для детей после слуховой реабилитации в своих регионах»,— отмечает Дмитрий Куликов, президент родительского объединения «Я слышу мир!». Кстати, сотрудничество с региональными центрами реабилитации также входит в сферу социальной ответственности компании.

Одним из самых ярких проявлений партнерства с родительским объединением «Я слышу мир!» стал международный музыкальный фестиваль «Волшебная симфония» (проводится с 2016 года ежегодно), где ООО «Азимут Мед Групп» выступает спонсором. «Это уникальное культурное явление. Видеть проимплантированных детей на сцене, где они профессионально танцуют, поют и читают стихи,— это незабываемо»,— говорит господин Куликов.

В стратегию развития компании «Азимут Мед Групп» логично вошли проекты в сфере телемедицины. В частности, это проект дистанционной поддержки пациентов после слуховой имплантации в регионах (ресурс ushariki.ru — для детей и fface.com — для взрослых пациентов). «Благодаря этим ресурсам для пациентов становятся возможны консультации в режиме реального времени ведущих аудиологов, сурдопедагогов, а в перспективе и специалистов смежных областей»,— отмечает Марина Акулова.

Она убеждена, что технология слуховой имплантации связана с жизненным циклом человека: установка имплантата (пожизненно), обновление внешних устройств комплекта, их замена по мере амортизации, реабилитация пациента после установки имплантата — все это составляет сферу ответственности и деловых интересов медицинского бизнеса.

Татьяна Каменева