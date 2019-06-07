Капля камень точит

Еще десять лет назад понятие корпоративной социальной ответственности в России было распространено не слишком широко. Один знакомый предприниматель свою позицию объяснял так: «Я веду честный бизнес, плачу налоги, значит, я социально ответственный». Или, например, значительная часть бизнеса тогда (а многие и сейчас) корпоративную ответственность понимала как финансирование строительства церквей.

Однако чаще всего под корпоративной ответственностью предприниматели понимают пожертвования на благотворительность. Причем бизнес предпочитает адресную помощь: инвалидам, сиротам, людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Тут, кстати, есть серьезное отличие от зарубежных стран — там пожертвования на благотворительность чаще всего идут в фонды, которые сами занимаются распределением финансовых потоков. В России многие фондам не доверяют, полагая, что те могут использовать пожертвования нецелевым назначением.

Но это все частности — корпоративная соцответственность гораздо шире понятия благотворительности. Благотворительность, которую отдельные компании к тому же видят как инструмент для улучшения своего имиджа,— это локальный случай. Социальная ответственность гораздо более широко подходит к ответу на вопрос о роли компании в мире и в социуме. Сегодня такие компании задаются вопросом, как их деятельность влияет на экологию, способна ли она если не решить, то уж точно не усугубить общественные проблемы.

К сожалению, доля социально ответственных компаний в России ничтожно мала. И в этом нет ничего удивительного. Для построения социально ответственного бизнеса для начала нужно набрать социально ответственный персонал, как минимум понимающий и разделяющий эти ценности. Но стоит отъехать на двадцать километров от Петербурга и зайти в ближайший лесной массив, чтобы понять, что очень большая доля наших сограждан не способна даже отвечать за простейшие действия — например, за то, чтобы унести в город мусор после отдыха на природе. Однако попытки построения такого бизнеса нужно только приветствовать: капля камень точит.