Это лучшая работа Дриса Ван Нотена за последние годы и одна из лучших коллекций сезона. Все вещи — и одежда, и аксессуары — невозможно красивы, современны, веселы, декоративны и практичны одновременно.

Вообще, чем дальше, тем более очевидным становится огромное значение Dries Van Noten. Этот бренд, с одной стороны, остается дизайнерским — и создается именно по традиционным правилам фэшн-дизайна, а не как модная постпостмодернистская стилизация одежды разной степени остроумия, изобретательности и знакомства с мировой культурой. Но при этом классический фэшн-дизайн в исполнении Дриса Ван Нотена абсолютно современен и уместен именно сейчас — что, разумеется, не исключает коллекционного значения всех вещей бренда.

В этом сезоне можно почти позабыть, что когда-то бренд начинался с концептуального переосмысления этники. Дрису Ван Нотену по-прежнему принадлежат ткацкие производства в Индии, но ткани — и жаккарды, и материалы с принтом — на этот раз были созданы подчеркнуто современные. Сезонные тренды учтены. Четкая полоска очень модна — и в коллекции Dries Van Noten эта полоска, расположенная по диагонали, стала одним из главных принтов не только для одежды, но и для сумок с обувью — полосатые аксессуары почти позабыты с 1980-х, и они вновь выглядят свежо и очень эффектно. Хипповский размытый тай-дай, еще один страшно популярный сейчас способ окраски тканей, тоже использован, как и размытые цветочные принты, и психоделические «пятна Роршаха». Но все они выглядят свежо, энергично и очень по-городскому. Не только за счет необычайно чистой неоново-яркой цветовой гаммы. А прежде всего благодаря современным фасонам и дизайнерским решениям Дриса Ван Нотена. Компактные энергичные силуэты с драпировками и перевязями, двуслойные наряды с полными воздуха верхними драпировками из прозрачной органзы, точные красивые модели платьев и костюмов. Все эти вещи ярки, все они заметны издалека, все они относятся к категории дорогого pret-a-porter, не поддаются подделкам и никак не принадлежат к базовому гардеробу. Но их легко носить, их есть куда надеть современной женщине, работающей, посещающей рестораны и концерты, занятой с утра до ночи. Прекраснейшая коллекция.

Марина Прохорова