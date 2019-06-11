Стеклянный архитектор

В конце марта в Дохе по проекту французского архитектора Жана Нувеля открылся впечатляющий Катарский национальный музей. Его архитектуру не менее впечатляюще дополняют 114 скульптур из больших черных стеклянных бусин — они расположены в пространстве искусственной лагуны, устроенной перед зданием. Автор масштабного скульптурного проекта — соотечественник Нувеля художник Жан-Мишель Отоньель. «С одной стороны, скульптуры представляют собой нечто абстрактное (в какой-то степени они похожи на кружево), с другой — напоминают растения, а под определенным углом выглядят как соединенные между собой буквы, уподобляясь арабской каллиграфии,— делится деталями Отоньель.— Мне все больше и больше нравится выстраивать связь с архитектурой, я делал подобные проекты с японскими архитекторами — Кенго Кумой и Тадао Андо. С Жаном Нувелем это уже мой второй проект. Музей с лагуной и скульптурами находится фактически при въезде в город, это первое, что люди будут видеть на пути из аэропорта».

Жан-Мишель Отоньель всегда интересовался тем, как искусство может взаимодействовать с пространством и людьми — будь то скульптура, вписанная в интерьер дома или квартиры, или же большой проект из множества художественных конструкций, занимающий огромные площади, к примеру, Версальского парка. Он начинал с совсем небольших скульптур, их можно было увидеть, к примеру, на персональной выставке, состоявшейся в 1997 году в венецианском Музее Пегги Гуггенхайм. «Мир современного искусства сам по себе был очень небольшим. Это сейчас, к примеру, все говорят про KAWS, его огромные скульптуры и сотрудничество с модными домами, а тогда все было по-другому»,— вспоминает художник.

«Беседка ночных прохожих» (2000 год), Париж Фото: Philippe Saharoff/ADAGP, Paris ARS, New York

Его первый выход в городское общественное пространство наряду с обращением к большой форме состоялся 19 лет назад: именно тогда, в честь 100-летия Парижского метро и смены тысячелетий во французской столице появился редкий на тот момент образец современного паблик-арта. Проект «Беседка ночных прохожих» Жан-Мишеля Отоньеля — это вход в метро «Пале-Рояль». Он представляет собой воздушный павильон, собранный из любимых художником стеклянных бусин серебристого, красного, желтого и голубого цветов, которые произведены по традиционной технологии в Мурано. «У меня была идея воспроизвести интимный характер моих небольших скульптур из стекла с помощью крупных архитектурных форм. Так как это был для меня первый опыт работы с целым пространством, то мне помогали архитекторы и инженеры французского метро,— рассказывает Жан-Мишель.— Я тогда был молодым художником, но оказался директором большой команды. Спустя почти два десятилетия я могу сказать, что эксперимент удался. Тогда мы не понимали, как зрители будут реагировать на мою скульптуру. Когда она появилась, не было айфонов, и люди не делали селфи. А теперь популярно сниматься на фоне чего бы то ни было, и мне кажется, что эта скульптура получила вторую жизнь». Все современные путеводители по Парижу, как правило, рекомендуют фотографироваться на фоне этого павильона.

Жан-Мишель Отоньель на стекольном производстве в Мурано Фото: Philippe Chancel \ MURANO 2015

Работу над проектом для Катарского национального музея Жан-Мишель Отоньель начал сразу после выставки в Версале, которая состоялась в 2015 году. Тогда его стеклянные скульптуры были установлены в фонтанах. Два года потребовалось на общение с архитектором, создание и утверждение эскизов и всего один — на производство, что звучит совершенно невероятно для такого количества скульптур. Обычно над проектами художник работает по три-четыре года, над самими сложными — до девяти лет, как в случае с собором Ангулема. Тогда Отоньелю предложить создать инсталляцию, в которую были бы включены сокровища собора. Он придумал целую серию архитектурных форм, которые вступают в диалог со средневековыми реликвиями,— из серебристого металла и крупных голубых и желтых прозрачных бусин.

Инсталляция «Alfa» (2019 год) перед Катарским национальным музеем Фото: Othoniel Studio / ADAGP, Paris, ARS, New York

Отоньелю нравится работать не только над идеей и эскизами, но с трехмерными моделями на компьютере, узнавать больше об особенностях производства, а также общаться с мастерами, которые непосредственно занимаются изготовлением скульптур. На протяжении последних 20 лет он работает с одним и тем же производителем стекла из Мурано. Есть и другое производство — в Швейцарии, с ним он сотрудничает уже 15 лет. Для скульптора важно выстраивать долгие и доверительные отношения как гарантию того, что его идею понимают и он может быть уверен в результате.

Стекольное производство в Базеле Фото: Philippe Chancel

В его команде сейчас 15 человек, с ними он готовит переезд из небольшого офисного помещения в парижском Маре в новую мастерскую площадью 4 тыс. кв. м, расположенную в Монтрё. «Теперь, когда придет идея, можно будет сразу заняться ее реализацией и без промедлений вносить любые изменения. Здесь также можно будет собирать все скульптуры и видеть, как они выглядят в пространстве,— с воодушевлением говорит о планах Отоньель.— Кроме того, мне важно делить эту большую площадку с другими художниками, проводить выставки и мероприятия».

В этом году большая выставка Жан-Мишеля Отоньеля откроется в Аргентине, на ней будет показано 45 скульптур. Он создал их в сотрудничестве с математиком, известным своими трудами в области отражений и работой с понятием бесконечности. Для художника заграничные выставки — не только возможность познакомить со своими художественными экспериментами зрителей из разных стран, но и повод расширить собственные познания о мире. «Мне нравится узнавать о странах через свою работу. У меня пока не было выставки в России, но если вдруг будет, я бы хотел остаться там подольше, чтобы лучше понять страну и людей, которые в ней живут,— отмечает Отоньель.— Это интересует меня намного больше, чем просто продажа моих вещей коллекционерам. К примеру, в Азии представление о красоте кардинально отличается от европейского, и такая смена угла зрения дает мне возможность по-другому посмотреть на то, что я делаю. Того же я жду и от России, если когда-то будет шанс показать там свои работы».

«Роза Лувра» (2019 год), Париж, Лувр Фото: Claire Dorn

25 мая в Лувре в рамках выставочных мероприятий, посвященных 30-летию стеклянной пирамиды, открылась необычная экспозиция. Жан-Мишель Отоньель для проекта «Роза Лувра» выпустил книгу — путеводитель по розам с картин из коллекции великого парижского музея. А во Дворе Пюже разместил шесть своих крупных работ — на фоне из белого золота появились абстрактные рисунки из черных кругов, вдохновленные изображением розы с картины Рубенса «Свадьба Марии Медичи и Генриха IV». «Мне нравится заниматься разными вещами: ставить перформансы, работать с театром, издавать книги, делать инсталляции,— признается Жан-Мишель.— Реализовывать только большие и долговременные проекты было бы слишком медленно и скучно, а мне всегда нужен вызов, я не хочу находиться в зоне комфорта». Выставка будет открыта до 24 февраля 2020 года — прекрасный повод, чтобы приехать на станцию «Пале-Рояль», сделать фотографию на фоне «Беседки», а затем прогуляться по Лувру.

Александр Щуренков