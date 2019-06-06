Курс на цифру

Еще несколько лет назад словосочетание «Почта России» ничего, кроме горькой усмешки, у российского обывателя не вызывало. Имидж главной компании—антигероя русских анекдотов постоянно подпитывался новыми историями. Необходимость реформирования «Почты России» назрела давно — об этом, к сожалению, свидетельствовало и огромное количество претензий к работе.

Тем удивительнее видеть, как «Почта России», будучи объективно огромной и неповоротливой структурой, все же меняется к лучшему. Не в последнюю очередь переменам способствует фокус предприятия на цифровизации: по общему экспертному мнению, оно справляется с этим вызовом. Чтобы оставить прошлое позади, догнать время и идти с ним в ногу, модернизация необходима. Поэтому в Стратегии развития «Почты России» до 2023 года цифровая трансформация — один из основных компонентов. Отсюда и инвестиции в размере 40 млрд руб., которые будут направлены на реформирование IT-инфраструктуры.

Есть уже заметные улучшения. Несколько показательных примеров: бумажные сервисы переводятся, как и другие части продуктового портфеля, в электронный вид, мобильное приложение набирает популярность, 97% товаров из онлайн-магазинов доставляются «Почтой», принося пользователям радость от покупок. И это только начало.

Роман Рожков, редактор Business Guide «Почта России: Цифровая трансформация»