Сегодня исполняется 68 лет директору Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрию Чиханчину

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков:

— Глубокоуважаемый Юрий Анатольевич! Примите самые искренние и теплые поздравления с днем Вашего рождения! Более десяти лет Вы возглавляете Федеральную службу по финансовому мониторингу и на этом посту проявили себя как талантливый лидер, профессиональный и эффективный руководитель, интеллигентный и деликатный человек. Пусть Ваша энергия и оптимизм помогут в достижении новых высот, опыт и интуиция подскажут новые цели, а удача всегда будет Вашей доброй попутчицей! Пусть Вас всегда окружают только добрые друзья! Желаю Вам крепкого здоровья, осуществления всех намеченных планов, благополучия Вам и Вашим близким!

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