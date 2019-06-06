Госпремии РФ в области науки и техники

Были учреждены распоряжением президента РФ Бориса Ельцина от 5 июня 1992 года. Присуждались ежегодно по представлению Комитета по Государственным премиям РФ в области науки и техники при правительстве РФ за значительный вклад в развитие естественных, гуманитарных и технических наук. Лауреаты Госпремии получали диплом, почетный знак и удостоверение, а также денежную выплату в размере 100 тыс. руб. С 1995 года в связи с ростом инфляции ее стали исчислять в минимальных размерах оплаты труда (МРОТ). Первоначально премия составляла 1,5 тыс. МРОТ, в 1999 году размер был увеличен до 3 тыс. МРОТ. Коллектив соискателей, выдвигаемый на Госпремию, не должен был превышать восьми человек. Премия могла вручаться посмертно.

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Александр Иноземцев (в составе группы, за 2000 год), за создание дальнего магистрального пассажирского широкофюзеляжного самолета Ил-96-300 с турбовентиляторными двигателями ПС-90А

Госпремии РФ в области литературы и искусства

Указом президента РФ Бориса Ельцина были учреждены 10 ноября 1993 года. Вручались за наиболее талантливые произведения, «являющиеся значительным вкладом в художественную культуру России». Представление соискателей премии готовила учрежденная тем же указом комиссия при президенте РФ. Допускалось награждение авторских коллективов числом до десяти человек, выдвижение одного и того же автора по двум и более номинациям, присуждение одной премии одновременно двум творческим коллективам, посмертное вручение премий. Размер Госпремии был таким же, как и у премии в области науки и техники.

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Людмила Гурченко (1994), за роли в художественных фильмах последних лет

Обновление Госпремий

С 2004 года установлены новые правила присуждения Государственных премий. Изначально по три Госпремии вручалось за выдающиеся достижения в области науки и технологий (с 2006 года — четыре) и в области литературы и искусства. Первая премия вручается за результаты научных исследований, существенно обогативших отечественную и мировую науку и внесших значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Вторая премия вручается за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой культуры, выразившийся в создании особо значимых литературных произведений и творческих работ. Как правило, эти премии вручаются одному соискателю. Однако если решающая роль в достижении принадлежит нескольким лицам, премия может быть присуждена коллективу, состоящему не более чем из трех человек, только граждан РФ. В виде исключения, «при наличии новых, особо значимых результатов», премии могут быть присуждены повторно. В 2005 году к ним прибавилась одна премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Госпремия в области гуманитарной деятельности всегда вручается только одному лицу, повторное награждение не допускается, при этом ее могут получить и иностранцы. Церемония награждения проходит 12 июня в День России. Размер премий 15 лет оставался неизменным — 5 млн руб. Однако с 2020 года он увеличивается в два раза, до 10 млн руб.

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Валентина Терешкова (2008), за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности

Госпремии в области правозащитной деятельности и в благотворительной деятельности

В 2016 году были введены еще два вида Госпремий. Первая премия присуждается лицам, ведущим активную и плодотворную общественную деятельность, направленную на защиту прав и свобод человека и гражданина, укрепление и развитие институтов гражданского общества. Вторая присуждается лицам, ведущим активную и плодотворную общественную деятельность, направленную на формирование культуры благотворительности, меценатства, волонтерства, оказание безвозмездной помощи нуждающимся в ней. Госпремии могут присуждаться посмертно. Вручение премий приурочено к Международному дню прав человека 10 декабря. Денежное вознаграждение лауреатов обеих премий составляет 2,5 млн руб. С 2020 года оно увеличивается до 5 млн руб.

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Елизавета Глинка (Доктор Лиза) (2016), за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности

Госпремии РФ для молодых ученых

С 1995 по 2004 год ежегодно вручались за выдающиеся работы в области науки и техники. Они присуждались указом главы государства за научные исследования, вносящие выдающийся вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук. При этом возраст соискателей не должен был превышать 33 лет. Размер Госпремии для молодых ученых в 1995–1999 годах составлял 350 МРОТ, а с 1999 года — 700 МРОТ. С 2008 года присуждаются четыре премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за значительный вклад в развитие отечественной науки и в инновационную деятельность в целях стимулирования дальнейших исследований лауреатов указанной премии, создания благоприятных условий для новых научных открытий и инновационных достижений. В 2013 году учреждены три премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей. Они присуждаются гражданам РФ, внесшим значительный вклад в гражданско-патриотическое, этическое и культурно-эстетическое воспитание подрастающего поколения. Возраст лица, выдвигаемого на соискание этих премий, не должен превышать 35 лет на дату его выдвижения. Они могут присуждаться как одному соискателю, так и коллективу соискателей, состоящему не более чем из трех человек. Размер каждой премии составлял 2,5 млн руб. С 2020 года размер премии увеличивается до 5 млн руб.

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Александр Гайфуллин, математик. «За решение фундаментальных задач теории изгибаемых многогранников, создающее основы для развития робототехники»

ИЛИ

Илья Романченко, физик. «За разработку гиромагнитных генераторов сверхмощных радиоимпульсов, способствующих защите от террористических угроз и развитию биомедицинских технологий»