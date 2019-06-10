«Много уже сказано о джинсах, особенно сатириками: они врачуют джинсовую лихорадку смехом, однако пижоны, готовые за двести рублей с руками "оторвать" заморские штаны с фирменной этикеткой — "лейблом", не переводятся,— отмечал журнал.— Джинсопоклонники, которым не по карману штаны стоимостью в полтора месячных заработка (столько они стоили на черном рынке — "О"), стали писать в газеты — о стойком джинсовом дефиците и порожденной им спекуляции».

Министерство легкой промышленности, как рассказывал «Огонек», отреагировало на запрос потребителей выпуском с конца 1970-х годов «отечественных джинсов из ткани "Орбита"». «Уже в самом названии, придуманном текстильщиками, слышна космически высокая самооценка,— замечал журнал.— Те, кому довелось однажды купить их, предпочитают, если средства позволяют, снова идти на поклон к спекулянтам. Ну а кому это по-прежнему не по карману, те покупают джинсы из "Орбиты" и доводят их до желаемого вида домашними средствами». «Знатоки бытовой химии обесцвечивают хлорной известью, а кое-кто действует еще проще — сидя на солнышке, трет свои штанины красным кирпичом»,— делился, выражаясь на современный лад, лайфхаками с читателями «Огонек». Чтобы «дотянуть» советские джинсы до заграничного эталона, производителю стоило бы перейти на окраску индиго, объяснял журнал, вот только «ГОСТ не допускает использования нестойких красок», а «вводить специальный стандарт, соответствующий пожеланиям потребителей», никто не спешил. Проблема была и с качеством самой ткани, из которой шились отечественные джинсы. «Брюки садятся на четыре-шесть сантиметров, быстро вытягиваются на коленях,— перечислял недостатки "Огонек", ссылаясь на отзывы покупателей.— Грязь просто липнет к ним, а после двух-трех стирок новые джинсы превращаются в тряпку». На обращение «Огонька» министр легкой промышленности Н.Н. Тарасов ответил, что «никакого джинсового дефицита не существует».