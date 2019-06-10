День России (12) в Абакане, Сочи, Йошкар-Оле, Челябинске, Сыктывкаре и других городах нашей страны отметят Парадом дружбы народов — нацобщины выйдут в народных костюмах и со своими музыкальными инструментами. В Тюмени проведут масштабный велофестиваль. По Кургану проедет «Поющий автобус». А на ВДНХ в Москве выступит Государственный оркестр России в рамках фестиваля духовых оркестров.

Всемирный день донора крови — 14 июня. В рамках акций, приуроченных к World Blood Donor Day, во многих странах мира граждан приглашают сдать кровь. Мероприятия, направленные на популяризацию донорства, пройдут и в нашей стране. Так, в Москве впервые в истории мирового донорского движения добровольцы сдадут кровь на высоте 337 метров — на закрытой смотровой площадке Останкинской телебашни.

Всемирный день ветра (Global Wind Day) отмечают 15 июня. На недавнем международном форуме по возобновляемой энергетике ARWE 2019 в Ульяновске стало известно, что в России планируют реализовать проекты по строительству ветропарков суммарной мощностью 2 ГВт до конца 2023 года. Наиболее перспективные регионы для развития ветрогенерации — Краснодарский край, Ростовская и Мурманская области.

День медицинского работника — 16 июня. К празднику лучшие работники здравоохранения получат правительственные награды и премии. В регионах наградят победителей конкурсов профессионального мастерства «Врач года». В Алтайском крае также объявят результаты конкурса эссе про медработников, а в Архангельской области подведут итоги профориентационной олимпиады для старшеклассников «Я хочу стать врачом».

Красное утро на Устина (14) — красный налив ржи: «Зардеется утром ясно — колосья взойдут полногрудны, выспеют туго и красно». Дождливый и пасмурный Устинов день — будет хороший урожай льна. С Никифора (15) начинают окучивают картофель. Чем обильнее роса ввечеру, тем назавтра жарче. Если на Лукиана (16) ветер севера — будет день ясный, с юга или запада — к ненастью, с юго-запада — ненастье надолго.