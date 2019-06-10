«Крышу рвет»

Мужчина и женщина счастливы в браке неодинаково. Так, во всяком случае, считает исследователь поведения и здоровья Пол Долан, профессор Лондонской школы экономики и политических наук. «Если вы парень, вам, пожалуй, имеет смысл жениться. Если девушка — не заморачивайтесь»,— советует этот ведущий специалист по счастью

Наталья Радулова

Теории, что брак полезен для мужчины, но не для женщины, уже несколько десятков лет. Эксперты снова и снова убеждаются, что женатые мужчины живут дольше. Они болеют в два раза реже, чем холостяки и разведенные. Реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, воспаления легких, артрита, диабета, гипертонии и желчнокаменной болезни. По данным исследования французского Национального статистического бюро, у 40-летнего мужчины, никогда ни с кем не жившего, почти в два раза больше шансов умереть в этом возрасте, чем у мужчины с такими же социальными характеристиками, но живущего с постоянным партнером. Исследователи Университета Маккуори в Австралии выяснили, что женатики даже пахнут приятнее. А в Чикагском университете обнаружили, что у них крепче сон, в отличие от одиноких, которые чаще ворочаются и просыпаются в течение ночи. Это у бобылей с возрастом ухудшается психическое здоровье, а у окольцованных остается на прежнем уровне, таким же, как у молодых

А вот замужние женщины, согласно различным исследованиям, страдают депрессиями чаще, чем их незамужние подруги, и живут в среднем на 10–15 лет меньше последних. Они хуже спят, больше нервничают, тревожатся и, как следствие, чаще чувствуют себя изможденными. «У меня нет здоровья, я всю жизнь работаю в очень напряженном ритме: и дома забочусь о других, и вне дома» — так отвечала одна из участниц опроса, проведенного Андалузской школой общественного здоровья еще в 2007 году, тогда эксперты пришли к заключению, что жены ниже, чем мужья, оценивают состояние своего здоровья.

И вот теперь профессор Долан шокирует мир заявлением: «Самая здоровая и счастливая часть населения — женщины, не имеющие мужа и детей». По словам психолога, брак только мужчинам позволяет «остепениться»: парни после свадьбы уже не идут на риск, начинают активнее зарабатывать, питаются правильно, регулярно обращаются к врачам и дольше живут. А на здоровье женщин наличие штампа в паспорте никак не влияет, напротив, многие замужние дамы вынуждены мириться с не устраивающими их вещами. Из-за этого бабоньки психуют, гремят кастрюлями и предупреждают домашних: «Вы меня доведете!» «А куда разводиться, если один ребенок маленький, второй еще меньше, а я в декрете и без денег? — пишет комментарий под этой новостью какая-то россиянка.— Конечно, терплю. Но крышу-то рвет».

«Вы видите одинокую бездетную женщину лет сорока и думаете: "Как это печально. Надеюсь, она еще встретит хорошего мужчину, и ее жизнь изменится",— объясняет Долан.— Но может случиться и так: она встретит неподходящего мужчину, который лишит ее здоровья, сделает несчастной, и в итоге она умрет раньше времени». Может, прав профессор? И некоторые мужья доводят-таки своих жен?

Хотя те же британские ученые как-то — было дело! — провели соцопрос и объявили: несвободные люди считают себя более счастливыми, чем свободные. Но у Долана и этому есть объяснение. За долгие годы наблюдений он заметил, что женатые и замужние говорят: «Ах, я так рад быть со своим супругом!» только если во время опроса их партнер находится рядом. Но мнение респондентов резко меняется, когда они остаются наедине с интервьюером… Интересно, а сам Долан женат?