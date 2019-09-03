Хайтек-обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает о преимуществах нового Mac Mini, а также о том, как из несколько машин можно создать кластер.

Предыдущая версия Mac Mini была представлена пять лет назад. Достаточный срок, чтобы оправдать появление слухов о том, что Apple решила закрыть производство этого семейства компьютеров. Тем более что большим спросом пользовалась модель, вышедшая еще раньше. Но в конце прошлого года купертиновцы представили новую версию Mac Mini, которая заслуживает пристального внимания сразу по нескольким причинам.

Это по-прежнему самый дешевый билет в мир компьютеров Apple. Важно в первую очередь для людей, которые по роду профессии или в силу особенностей вкуса хотят пользоваться платформой Mac OS. Стоимость минимальной комплектации Mac Mini — 70 тыс. руб. За эти деньги пользователь получает восьмое поколение процессора Core i3 от Intel, 8 Гб оперативной памяти и SSD-хранилище на 128 Гб. Для прочих капризов есть конфигуратор, но даже самый скромный комплект дает пятикратный прирост быстродействия в сравнении с предшественником. То есть запрос пользователей на наращивание мощностей можно считать выполненным.

К тому же стоит помнить о ресурсе любого Mac Mini: у родителей моего приятеля, например, компьютер уже почти десятилетие исправно выполняет роль системы видеонаблюдения и хранения записей с камер. В последней модели к долговечности стоит прибавить улучшенную безопасность. Компьютер шифрует данные специальным встроенным чипом T2.

Несмотря на компактность Mac Mini, к нему можно подключить более 700 внешних устройств. Разработчики снабдили новинку сразу четырьмя портами Thunderbolt с интерфейсом USB-C, одним полноценным HDMI 2.0, парой USB 3.0, аудиоразъемом 3,5 мм и гигабитным портом Ethernet, который опционально можно заменить на 10-гигабитный. Последний пригодится при создании кластера из нескольких Mac Mini, объединенных в общую сеть.

В кластере мощности всех машин суммируются, поэтому такой вариант особенно полезен при выполнении ресурсоемких задач, например при 3D-рендеринге, видеомонтаже или программировании. При этом основной компьютер может оставаться разгруженным, то есть доступным для параллельной работы. Прелесть кластеров еще в том, что их можно по необходимости быстро разобрать или собрать. То есть несколько самых простых Mac Mini будут отрабатывать свою стоимость в любом случае, в отличие от одного стационарного мощного компьютера.