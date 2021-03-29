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Первая российская железная дорога, соединившая Санкт-Петербург и Царское село, появилась в 1838 году, а к концу XIX века железнодорожная сеть России составляла уже 50 тыс. км. После освоения европейской части страны возникла необходимость в организации пути, который бы связал центральную часть Российской империи с Сибирью

Фото: transsib.ru

Великий Сибирский путь

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130 лет назад, 29 марта 1891 года, император Александр III подписал указ о строительстве Великого Сибирского пути – Транссибирской железной дороги. Это был самый большой транспортный проект того времени. На сегодняшний день вдоль магистрали расположено 87 городов, пять из которых с населением более миллиона жителей. История создания самой длинной железнодорожной магистрали, которая в течение века оставалась единственным и самым коротким сухопутным путем из Восточной Азии в Европу,— в фотогалерее “Ъ”.


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