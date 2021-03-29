Великий Сибирский путь

130 лет назад, 29 марта 1891 года, император Александр III подписал указ о строительстве Великого Сибирского пути – Транссибирской железной дороги. Это был самый большой транспортный проект того времени. На сегодняшний день вдоль магистрали расположено 87 городов, пять из которых с населением более миллиона жителей. История создания самой длинной железнодорожной магистрали, которая в течение века оставалась единственным и самым коротким сухопутным путем из Восточной Азии в Европу,— в фотогалерее “Ъ”.