«Писатель всегда будет в оппозиции к политике, пока сама политика будет в оппозиции к культуре»

В 1924 году Булгаков написал повесть «Роковые яйца», тогда же он женился во второй раз — на Любови Белозерской. С первых дней литературной деятельности Булгаков столкнулся с гонениями «неистовых ревнителей» РАППа, оберегавших «идеологическую чистоту» литературы и искусства. В 1926 году у него прошел первый обыск, в результате которого были изъяты черновики повести «Собачье сердце» и личный дневник. Его пьесы «Дни Турбиных» и «Зойкина квартира» с успехом шли во МХАТе до тех пор, пока в 1929 году не были сняты.

На фото: Булгаков в группе артистов МХАТа после постановки пьесы «Дни Турбиных»

Фото: ГБУК Музей М.А Булгакова