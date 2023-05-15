«Писатель всегда будет в оппозиции к политике, пока сама политика будет в оппозиции к культуре»

15 мая 1891 года в Киеве в семье доцента Киевской духовной академии родился Михаил Булгаков. Он стал старшим сыном в многодетной семье. Семья вела безбедное существование и, даже не смотря на раннюю смерть отца, дети получили хорошее образование в гимназии, где зачастую лекции читали именитые профессоры. Мать Булгакова — властная, но добрая и мягкая по отношению к детям, очень любила музыку и книги и привила эту любовь Булгакову
На фото: Михаил Булгаков с сестрами Верой, Надеждой и Варварой
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ГБУК Музей М.А Булгакова
Оба дяди Михаила Булгакова по материнской линии были врачами и неплохо зарабатывали. Поэтому, окончив гимназию в 1909 году, он поступил на медицинский факультет Киевского университета. В 1913 году он женился на Татьяне Лаппе, дочери управляющего Саратовской казенной палатой. Денег постоянно не хватало, семья жила скромно, в чем во многом был виноват сам Булгаков, который не любил экономить и мог потратить последние деньги на такси. Тем не менее, супруги часто посещали театр, Булгаков ходил на концерты Шаляпина, которого очень любил
Фото:
ГБУК Музей М.А Булгакова
Когда началась Первая мировая война, Булгаков начал работать в полевом госпитале сначала в Каменец-Подольском, потом в Черновцах. Однако скоро его отозвали с фронта и направили заведовать земской Никольской сельской больницей в Сычевский уезд Смоленской губернии, а осенью 1917 года он стал заведующим инфекционным и венерическим отделением городской земской больницы в Вязьме. В это же время он пристрастился к морфию, стараясь облегчить аллергические реакции на антидифтерийный препарат, который принял, опасаясь дифтерии после проведенной операции
Фото:
ГБУК Музей М.А Булгакова
С началом Гражданской войны Булгаков вернулся в Киев, затем был направлен во Владикавказ, начал писать и бросил медицину, написал своему брату следующее: «Я запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно начать делать — писать». В 1920 году был опубликован его первый рассказ «Дань восхищения». Когда он выздоровел в начале весны 1920 года, город уже заняли части Красной Армии. Булгаков стал сотрудничать в подотделе искусств местного ревкома и писал пьесы для Первого советского театра Владикавказа
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В 1921 году Булгаков переехал в Тифлис, а затем в Батуми. Когда у него появилась возможность эмигрировать, он остался в России и перебрался в Москву, где сначала работал секретарем литературного отдела Главполитпросвета. Затем наступил период безработицы и Булгаков даже вступил в труппу бродячих артистов. С установлением НЭПа положение писателя стало выправляться, с весны 1922 года он стал регулярно печататься на страницах московских газет и журналов, а также в берлинской газете «Накануне»
Фото:
ГБУК Музей М.А Булгакова
В 1924 году Булгаков написал повесть «Роковые яйца», тогда же он женился во второй раз — на Любови Белозерской. С первых дней литературной деятельности Булгаков столкнулся с гонениями «неистовых ревнителей» РАППа, оберегавших «идеологическую чистоту» литературы и искусства. В 1926 году у него прошел первый обыск, в результате которого были изъяты черновики повести «Собачье сердце» и личный дневник. Его пьесы «Дни Турбиных» и «Зойкина квартира» с успехом шли во МХАТе до тех пор, пока в 1929 году не были сняты.
На фото: Булгаков в группе артистов МХАТа после постановки пьесы «Дни Турбиных»
Фото:
ГБУК Музей М.А Булгакова
Из письма Булгакова правительству СССР, 28 марта 1930 года: «...черные и мистические краски (я — мистический писатель), в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противопоставление ему излюбленной и Великой Эволюции... упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране...»
Фото:
ГБУК Музей М.А Булгакова
Новая пьеса Булгакова «Мольер» вообще была не рекомендована к постановке, после чего 28 марта 1930 года он написал письмо правительству, где указывал, что полное запрещение его произведений в СССР делает невозможным поддерживать даже простое физическое существование и потому просил разрешить ему выезд за границу. 18 апреля ему позвонил Сталин, в результате чего писатель был назначен во МХАТ режиссером-ассистентом. В 1932 году на сцене снова возобновились показы «Дней Турбиных» и была поставлена булгаковская инсценировка «Мертвых душ». Однако печатать его окончательно перестали.
На фото: Михаил Булгаков (третий слева)
Фото:
ГБУК Музей М.А Булгакова
В 1931 году Булгаков написал еще одно письмо Сталину, в котором попросил о личной встрече, которая не состоялась. После этого Булгаков обращался к генсеку лишь с конкретными жалобами на произвол бюрократов и нередко с просьбами за других (например, в 1925 году Булгаков совместно с Ахматовой подготовил письмо к Сталину в защиту ее арестованных мужа и сына), что, со стороны писателя, имевшего репутацию «полуопального», было делом рискованным. В этот же период он начал работу над романом «Мастер и Маргарита».
На фото: оперный режиссер Леонид Баратов и Михаил Булгаков
Фото:
ГБУК Музей М.А Булгакова
Булгакову казалось, что они со Сталиным единомышленники. Что Сталин прислушивается к его голосу, внимательно читает его письма, снисходит именно к его просьбам. Что снятие «Мольера» и запрет на выезд за границу — лишь уступка необходимости, и уж по крайней мере даже такой запрет есть некий знак повышенного государственного внимания
Фото:
ГБУК Музей М.А Булгакова
«Глаза значительная вещь. Вроде барометра. Все видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что, ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится»
На фото слева направо: Сергей Топленинов, Николай Лямин, Любовь Белозерская, Михаил Булгаков
Фото:
ГБУК Музей М.А Булгакова
«Что-то недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих. Правда, возможны исключения»
В 1932 году Булгаков женился в третий и последний раз — на Елене Шиловской (на фото)
Фото:
ГБУК Музей М.А Булгакова
В 1936 году спектакль «Кабала святош» («Мольер») все-таки был поставлен, но после семи представлений запрещен уже окончательно. В газете «Правда» была опубликована статья, в которой пьеса была названа «фальшивой, реакционной и негодной». После этого Булгаков ушел в Большой театр либреттистом
На фото: Булгаков в гриме Судьи в спектакле МХАТа «Записки Пиквикского клуба»
Фото:
ГБУК Музей М.А Булгакова
«Умные люди на то и умны, чтобы разбираться в запутанных вещах»
Булгаков работал над либретто «Минин и Пожарский», «Петр I», «Рашель», а также над пьесой о Сталине («Батум»). Однако генсек посчитал неуместной постановку пьесы о себе и спектакль был отменен.
На фото: Михаил Булгаков со своим пасынком Сергеем Шиловским и другом Сергеем Ермолинским
«Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус»
В 1939 году Булгаков стал резко терять зрение, скоро у него диагностировали наследственную болезнь почек — гипертонический нефросклероз. Чтобы снять боль писатель принимал морфий. Тогда же он начал диктовать жене последний вариант романа «Мастер и Маргарита». В феврале 1940 года его состояние резко ухудшилось. 10 марта писатель умер
Фото:
ГБУК Музей М.А Булгакова
В 2007 году в Москве был основан государственный музей Михаила Булгакова. Он располагается в первой московской квартире писателя