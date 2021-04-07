День в истории: 7 апреля

Запуск орбитального аппарата «Марс Одиссей», исследующего Марс, гибель советской атомной подводной лодки «Комсомолец», революция в Киргизии и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
Запуск орбитального аппарата «Марс Одиссей», исследующего Марс, гибель советской атомной подводной лодки «Комсомолец», революция в Киргизии и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
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