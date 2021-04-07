07 апреля, среда
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1945 год. В результате двух атак 380 американских бомбардировщиков затонул японский флагман «Ямато», погибло не менее 2,5 тыс. человек

Фото: U.S. Navy / AP

День в истории: 7 апреля

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Запуск орбитального аппарата «Марс Одиссей», исследующего Марс, гибель советской атомной подводной лодки «Комсомолец», революция в Киргизии и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.


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