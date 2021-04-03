«Крестный отец» Голливуда

3 апреля 1924 года родился голливудский актер Марлон Брандо. Артист, которого критики и коллеги признавали «одним из величайших в истории кино», бунтарь, политический активист и секс-символ своего времени — в фотогалерее “Ъ”.
3 апреля 1924 года родился голливудский актер Марлон Брандо. Артист, которого критики и коллеги признавали «одним из величайших в истории кино», бунтарь, политический активист и секс-символ своего времени — в фотогалерее “Ъ”.
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