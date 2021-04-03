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Марлон Брандо родился 3 апреля 1924 года в Омахе (штат Небраска), рос в семье с двумя старшими сестрами — Джослин и Фрэнсис. Его отец — Марлон Брандо-старший — был строг со своими детьми. Как позднее вспоминал актер, ситуация в семье доходила до того, что простые обнимания были позволительны только в дни рождения и Рождество

Фото: Columbia Pictures

«Крестный отец» Голливуда

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3 апреля 1924 года родился голливудский актер Марлон Брандо. Артист, которого критики и коллеги признавали «одним из величайших в истории кино», бунтарь, политический активист и секс-символ своего времени — в фотогалерее “Ъ”.


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