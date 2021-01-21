День в истории: 21 января

Постановление о создании в Москве Главного ботанического сада Академии наук СССР, землетрясение в Индии, битва за американскую базу Кхе Сан во Вьетнаме и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
Постановление о создании в Москве Главного ботанического сада Академии наук СССР, землетрясение в Индии, битва за американскую базу Кхе Сан во Вьетнаме и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
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