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05 сентября, четверг
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19:42
В офисе ФБК, студии «Навальный Live» и московском штабе оппозиционера проходят обыски
17:54
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
17:47
Росстат зафиксировал дефляцию впервые с 2017 года
21:54
МВД: полиция не препятствовала работе журналистов на акциях в Москве
11:00
Восточный экономический форум-2019. Главное
22:42
ЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей
22:24
GM выбрал сервисы Google для мультимедийных систем автомобилей
22:08
Брат Бориса Джонсона уходит из парламента и правительства из-за разногласий по «Брекситу»
21:31
По делу «Нового величия» допросили сотрудника Росгвардии
21:25
Митинг в Санкт-Петербурге прошел без задержаний
21:21
Конгрессмены США призвали Трампа ввести санкции против России из-за московских митингов
20:59
Facebook запустил сервис знакомств
20:46
Иск на 1 млрд рублей к ФБК подало микропредприятие по аренде транспорта
20:32
РБК: Путин планирует проголосовать на выборах в Мосгордуму
20:09
Суд снял обвинения с Airbus и Air France в связи с катастрофой 2009 года
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Тема
(обновлено: 05.09.2019)
Деятельность Ильдара Дадина
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1
«С тех пор как я освободился, я не борюсь»
Ильдар Дадин прокомментировал “Ъ” приговор Константину Котову и российские протесты
2
Пикет акций оценен в 2 млн рублей
Суд компенсировал Ильдару Дадину 750 дней заключения
1
Ильдар Дадин оценил причиненный вред
Иск гражданского активиста к государству будет рассмотрен в суде
2
«Человеческая жизнь важнее коррупции»
Ильдар Дадин не поддерживает несанкционированные уличные акции Алексея Навального и критикует российских правозащитников
Пикет по паспорту
За что задержали активиста Ильдара Дадина
12
Татьяна Москалькова призывает исключить митинги из Уголовного кодекса
В Кремле обещают изучить предложение омбудсмена
4
Ильдар Дадин вернется в Карелию
Гражданский активист намерен требовать компенсацию за лишение свободы
«Я сужу о людях по делам, а не по лицам»
Активист Ильдар Дадин — в интервью «Ъ FM»
15
Ильдар Дадин продолжит бороться за права человека
Гражданский активист вышел на свободу
1
Задержался на выходе
Почему Ильдар Дадин не может выйти из тюрьмы
«Надеемся, что Ильдар Дадин выйдет на свободу в ближайшие дни»
Адвокат активиста в эфире «Ъ FM» — о решении Верховного суда
32
«Приговор отменить, Дадина освободить»
Верховный суд освободил Ильдара Дадина с правом на реабилитацию
4
«Ильдар Дадин заявил, что все происходящее является цирком»
Корреспондент «Ъ FM» — из зала суда
Закон о митингах встанет на путь исправления
После решения КС статью Уголовного кодекса, по которой осужден Ильдар Дадин, отредактируют
2
Госдуму обязали поработать над поправками
Уголовную статью о нарушениях на митингах пересмотрят в ближайшие месяцы
15
К делу Ильдара Дадина подошли слишком формально
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту
3
ЛДПР предложила отменить статью о многократных нарушениях на митингах
Первым осужденным по ней стал активист Ильдар Дадин
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Финансы
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Спорт
Hi-tech
Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия