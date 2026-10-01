Самородная сила
Народной артистке России Нине Усатовой исполнилось 75 лет
1 октября 1951 года в Алтайском крае родилась Нина Усатова — актриса, ставшая главным экранным воплощением и визитной карточкой сибирского национального характера. Ее фильмография охватывает без малого полвека и более сотни разноплановых ролей: от пронзительной немой матери в драме «Холодное лето пятьдесят третьего…» до колоритных и волевых героинь в картинах «Мусульманин», «Барак» и «Поп». Кадры жизненного и творческого пути большой сибирской актрисы — в фотогалерее «Ъ-Сибирь»
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