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Самородная сила

Народной артистке России Нине Усатовой исполнилось 75 лет

1 октября 1951 года в Алтайском крае родилась Нина Усатова — актриса, ставшая главным экранным воплощением и визитной карточкой сибирского национального характера. Ее фильмография охватывает без малого полвека и более сотни разноплановых ролей: от пронзительной немой матери в драме «Холодное лето пятьдесят третьего…» до колоритных и волевых героинь в картинах «Мусульманин», «Барак» и «Поп». Кадры жизненного и творческого пути большой сибирской актрисы — в фотогалерее «Ъ-Сибирь»
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«Я никогда не играла просто &quot;баб&quot;. Я всегда искала в них внутренний стержень, ту глубинную крестьянскую мудрость, на которой земля держится. Мои героини могут быть нелепыми, жесткими, смешными, но они никогда не бывают пустыми. В каждой из них — судьба, которую нужно оправдать»

«Я никогда не играла просто "баб". Я всегда искала в них внутренний стержень, ту глубинную крестьянскую мудрость, на которой земля держится. Мои героини могут быть нелепыми, жесткими, смешными, но они никогда не бывают пустыми. В каждой из них — судьба, которую нужно оправдать»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Нина Усатова родилась 1 октября 1951 года на станции Малиновое Озеро Михайловского района Алтайского края. Позже семья переехала в Курганскую область, где будущая актриса окончила среднюю школу №30 в Кургане. Именно там, в школьном кружке, началось ее увлечение сценой. Актриса вспоминала, что сибирский характер — основательный, терпеливый и честный — сформировал ее творческую природу задолго до того, как она профессионально вышла на театральные подмостки. На фото: Актриса Нина Усатова в роли жены Незнама в кадре из музыкальной комедии-притчи Сергея Овчарова «Небывальщина». Лубочная картина, снятая на киностудии «Ленфильм» по мотивам русского фольклора, стала дебютом актрисы в полнометражном кинематографе и определила ее ключевое экранное амплуа, 1983 год

Нина Усатова родилась 1 октября 1951 года на станции Малиновое Озеро Михайловского района Алтайского края. Позже семья переехала в Курганскую область, где будущая актриса окончила среднюю школу №30 в Кургане. Именно там, в школьном кружке, началось ее увлечение сценой. Актриса вспоминала, что сибирский характер — основательный, терпеливый и честный — сформировал ее творческую природу задолго до того, как она профессионально вышла на театральные подмостки. На фото: Актриса Нина Усатова в роли жены Незнама в кадре из музыкальной комедии-притчи Сергея Овчарова «Небывальщина». Лубочная картина, снятая на киностудии «Ленфильм» по мотивам русского фольклора, стала дебютом актрисы в полнометражном кинематографе и определила ее ключевое экранное амплуа, 1983 год

Фото: И. Гневашев / РИА Новости

Путь Нины Усатовой в профессию не был легким: в Высшее театральное училище имени Бориса Щукина она смогла поступить только с пятой попытки. В перерывах между экзаменационными сезонами она работала сновальщицей на суконной фабрике «Красный курсант» и руководила народным театром на швейном производстве. В 1974 году Усатова была зачислена на режиссерский факультет (актерское отделение), который успешно окончила в 1979 году

Путь Нины Усатовой в профессию не был легким: в Высшее театральное училище имени Бориса Щукина она смогла поступить только с пятой попытки. В перерывах между экзаменационными сезонами она работала сновальщицей на суконной фабрике «Красный курсант» и руководила народным театром на швейном производстве. В 1974 году Усатова была зачислена на режиссерский факультет (актерское отделение), который успешно окончила в 1979 году

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

«Режиссер Александр Прошкин искал актрису на роль глухонемой кухарки Лидии Матвеевны без слов, но с колоссальным внутренним напряжением». Картина «Холодное лето пятьдесят третьего…» (1987) принесла Нине Усатовой всесоюзную известность. Ее трагический, почти античный образ матери, оплакивающей погибшую дочь, стал одним из сильнейших и самых запоминающихся кинокадров поздней советской эпохи. На фото: Актеры Георгий Бурков и Нина Усатова в кадрах из сатирической комедии «Байка», снятой на киностудии «Мосфильм». В этой картине, ставшей режиссерским дебютом Буркова, Усатова исполнила одну из своих первых заметных киноролей — Маланью, составив яркий дуэт с мастером советского экрана. 1987 год

«Режиссер Александр Прошкин искал актрису на роль глухонемой кухарки Лидии Матвеевны без слов, но с колоссальным внутренним напряжением». Картина «Холодное лето пятьдесят третьего…» (1987) принесла Нине Усатовой всесоюзную известность. Ее трагический, почти античный образ матери, оплакивающей погибшую дочь, стал одним из сильнейших и самых запоминающихся кинокадров поздней советской эпохи. На фото: Актеры Георгий Бурков и Нина Усатова в кадрах из сатирической комедии «Байка», снятой на киностудии «Мосфильм». В этой картине, ставшей режиссерским дебютом Буркова, Усатова исполнила одну из своих первых заметных киноролей — Маланью, составив яркий дуэт с мастером советского экрана. 1987 год

Фото: РИА Новости

Актриса Нина Усатова во время съемок фильма «Американка» режиссера Дмитрия Месхиева и оператора Сергея Магильского. В ретро-драме о жизни советской провинции конца 1960-х годов Усатова исполнила колоритную роль старшей сестры главного героя, грозной учительницы Матильды

Актриса Нина Усатова во время съемок фильма «Американка» режиссера Дмитрия Месхиева и оператора Сергея Магильского. В ретро-драме о жизни советской провинции конца 1960-х годов Усатова исполнила колоритную роль старшей сестры главного героя, грозной учительницы Матильды

Фото: ТАСС

Нина Усатова, сыгравшая знаковую роль матушки Алевтины в исторической драме «Поп» (2009), признавалась, что эта работа потребовала от нее максимальной внутренней тишины. Режиссер Владимир Хотиненко видел в ее героине оплот веры и смирения всего прихода в годы немецкой оккупации. Усатова долго сомневалась, справится ли с духовной глубиной роли, но после съемок назвала эту работу важнейшим рубежом своей кинематографической зрелости

Нина Усатова, сыгравшая знаковую роль матушки Алевтины в исторической драме «Поп» (2009), признавалась, что эта работа потребовала от нее максимальной внутренней тишины. Режиссер Владимир Хотиненко видел в ее героине оплот веры и смирения всего прихода в годы немецкой оккупации. Усатова долго сомневалась, справится ли с духовной глубиной роли, но после съемок назвала эту работу важнейшим рубежом своей кинематографической зрелости

Фото: РИА Новости

Актеры Игорь Скляр и Нина Усатова в сцене из спектакля «Мужчина, постойте!» в Театре «На Литейном». В основу постановки легла известная пьеса Надежды Птушкиной «Ненормальная», а эксцентричный и эмоциональный дуэт Усатовой и Скляра стал главным событием петербургской театральной антрепризы начала 2000-х годов

Актеры Игорь Скляр и Нина Усатова в сцене из спектакля «Мужчина, постойте!» в Театре «На Литейном». В основу постановки легла известная пьеса Надежды Птушкиной «Ненормальная», а эксцентричный и эмоциональный дуэт Усатовой и Скляра стал главным событием петербургской театральной антрепризы начала 2000-х годов

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

«Я никогда не боялась остаться за кадром, если чужой голос точнее передавал суть экранного образа». Малоизвестная веха в творчестве Нины Усатовой — ее работа на дубляже в культовых фильмах Алексея Балабанова. Именно голосом Усатовой говорит мать Данилы и Виктора Багровых в картинах «Брат» (1997) и «Брат 2» (2000), роли которой на экране исполнила непрофессиональная актриса Татьяна Захарова

«Я никогда не боялась остаться за кадром, если чужой голос точнее передавал суть экранного образа». Малоизвестная веха в творчестве Нины Усатовой — ее работа на дубляже в культовых фильмах Алексея Балабанова. Именно голосом Усатовой говорит мать Данилы и Виктора Багровых в картинах «Брат» (1997) и «Брат 2» (2000), роли которой на экране исполнила непрофессиональная актриса Татьяна Захарова

Фото: Александр Куров / ТАСС

Актриса Нина Усатова во время съемок многосерийного телевизионного фильма Павла Лунгина «Дело о &quot;Мертвых душах&quot;». В масштабной гротескной фантасмагории по мотивам произведений Николая Гоголя, вышедшей на экраны в 2005 году, актриса исполнила колоритную роль Анны Андреевны, супруги губернатора (в исполнении Сергея Гармаша)

Актриса Нина Усатова во время съемок многосерийного телевизионного фильма Павла Лунгина «Дело о "Мертвых душах"». В масштабной гротескной фантасмагории по мотивам произведений Николая Гоголя, вышедшей на экраны в 2005 году, актриса исполнила колоритную роль Анны Андреевны, супруги губернатора (в исполнении Сергея Гармаша)

Фото: РИА Новости

За роль тетки Татьяны в драме Владимира Хотиненко «Мусульманин» (1995) Нина Усатова была удостоена премий «Ника» и «Кинотавр». Актрисе удалось с ювелирной точностью передать сложнейшую внутреннюю драму матери, разрывающейся между традиционной деревенской моралью, религиозным расколом с вернувшимся из афганского плена сыном и безграничной материнской любовью

За роль тетки Татьяны в драме Владимира Хотиненко «Мусульманин» (1995) Нина Усатова была удостоена премий «Ника» и «Кинотавр». Актрисе удалось с ювелирной точностью передать сложнейшую внутреннюю драму матери, разрывающейся между традиционной деревенской моралью, религиозным расколом с вернувшимся из афганского плена сыном и безграничной материнской любовью

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

Торжественная церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска» на сцене Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Актриса Нина Усатова и художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Олег Липовецкий во время вручения наград. В том сезоне Усатова была удостоена «Золотой маски» за лучшую женскую роль в спектакле БДТ «Материнское сердце». Москва, 2023 год

Торжественная церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска» на сцене Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Актриса Нина Усатова и художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Олег Липовецкий во время вручения наград. В том сезоне Усатова была удостоена «Золотой маски» за лучшую женскую роль в спектакле БДТ «Материнское сердце». Москва, 2023 год

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Актриса Нина Усатова в роли мадам Парнокопытенко и актер Алексей Агонян в роли ее супруга в кадре из фильма Владимира Аленикова «Улыбка Бога, или Чисто одесская история». В этой ироничной приключенческой комедии, снятой по мотивам книги Георгия Голубенко «Рыжий город, или Новые одесские рассказы», актеры воплотили яркий и колоритный образ супружеской пары из Одессы

Актриса Нина Усатова в роли мадам Парнокопытенко и актер Алексей Агонян в роли ее супруга в кадре из фильма Владимира Аленикова «Улыбка Бога, или Чисто одесская история». В этой ироничной приключенческой комедии, снятой по мотивам книги Георгия Голубенко «Рыжий город, или Новые одесские рассказы», актеры воплотили яркий и колоритный образ супружеской пары из Одессы

Фото: РИА Новости

В 1988 году Нине Усатовой было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, в 1994-м она стала народной артисткой РФ, а в 2001 году — лауреатом Государственной премии России. На фото: Актриса Нина Усатова в роли Авдотьи Громовой во время репетиции спектакля Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова «Материнское сердце». Постановка Андрея Могучего по рассказам Василия Шукшина была представлена на сцене МХТ имени А. П. Чехова в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». За эту масштабную и пронзительную роль актриса впоследствии получила высшую театральную премию страны

В 1988 году Нине Усатовой было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, в 1994-м она стала народной артисткой РФ, а в 2001 году — лауреатом Государственной премии России. На фото: Актриса Нина Усатова в роли Авдотьи Громовой во время репетиции спектакля Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова «Материнское сердце». Постановка Андрея Могучего по рассказам Василия Шукшина была представлена на сцене МХТ имени А. П. Чехова в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». За эту масштабную и пронзительную роль актриса впоследствии получила высшую театральную премию страны

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Театр — это мой дом, моя исповедальня. Кино дает популярность, но только сцена дает актеру настоящее профессиональное дыхание». В 1989 году художественный руководитель БДТ Кирилл Лавров пригласил Усатову в труппу великого театра. Переход из Молодежного театра на Фонтанке, где актриса отслужила 10 лет, стал поворотным моментом ее творческой биографии

«Театр — это мой дом, моя исповедальня. Кино дает популярность, но только сцена дает актеру настоящее профессиональное дыхание». В 1989 году художественный руководитель БДТ Кирилл Лавров пригласил Усатову в труппу великого театра. Переход из Молодежного театра на Фонтанке, где актриса отслужила 10 лет, стал поворотным моментом ее творческой биографии

Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

Актриса Нина Усатова в роли Вдовы Куин на сцене Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова во время репетиции спектакля «Удалой молодец — гордость Запада». Ироничную и гротескную постановку по знаменитой ирландской пьесе Джона Синга осуществил режиссер Дмитрий Астрахан. Роль эксцентричной и волевой вдовы стала одной из первых ярких театральных работ Усатовой после ее перехода в товстоноговскую труппу

Актриса Нина Усатова в роли Вдовы Куин на сцене Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова во время репетиции спектакля «Удалой молодец — гордость Запада». Ироничную и гротескную постановку по знаменитой ирландской пьесе Джона Синга осуществил режиссер Дмитрий Астрахан. Роль эксцентричной и волевой вдовы стала одной из первых ярких театральных работ Усатовой после ее перехода в товстоноговскую труппу

Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова \ Б.Стукалов

К своему 75-летию Нина Усатова подходит в статусе одной из самых востребованных и любимых актрис страны. Она продолжает активно гастролировать, выходить на сцену родного БДТ и сниматься в кино. «У меня нет ощущения возраста, когда есть работа. Пока зритель плачет и смеется вместе со мной, я остаюсь в строю. Это и есть мое личное счастье»

К своему 75-летию Нина Усатова подходит в статусе одной из самых востребованных и любимых актрис страны. Она продолжает активно гастролировать, выходить на сцену родного БДТ и сниматься в кино. «У меня нет ощущения возраста, когда есть работа. Пока зритель плачет и смеется вместе со мной, я остаюсь в строю. Это и есть мое личное счастье»

Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

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«Я никогда не играла просто "баб". Я всегда искала в них внутренний стержень, ту глубинную крестьянскую мудрость, на которой земля держится. Мои героини могут быть нелепыми, жесткими, смешными, но они никогда не бывают пустыми. В каждой из них — судьба, которую нужно оправдать»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Нина Усатова родилась 1 октября 1951 года на станции Малиновое Озеро Михайловского района Алтайского края. Позже семья переехала в Курганскую область, где будущая актриса окончила среднюю школу №30 в Кургане. Именно там, в школьном кружке, началось ее увлечение сценой. Актриса вспоминала, что сибирский характер — основательный, терпеливый и честный — сформировал ее творческую природу задолго до того, как она профессионально вышла на театральные подмостки. На фото: Актриса Нина Усатова в роли жены Незнама в кадре из музыкальной комедии-притчи Сергея Овчарова «Небывальщина». Лубочная картина, снятая на киностудии «Ленфильм» по мотивам русского фольклора, стала дебютом актрисы в полнометражном кинематографе и определила ее ключевое экранное амплуа, 1983 год

Фото: И. Гневашев / РИА Новости

Путь Нины Усатовой в профессию не был легким: в Высшее театральное училище имени Бориса Щукина она смогла поступить только с пятой попытки. В перерывах между экзаменационными сезонами она работала сновальщицей на суконной фабрике «Красный курсант» и руководила народным театром на швейном производстве. В 1974 году Усатова была зачислена на режиссерский факультет (актерское отделение), который успешно окончила в 1979 году

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

«Режиссер Александр Прошкин искал актрису на роль глухонемой кухарки Лидии Матвеевны без слов, но с колоссальным внутренним напряжением». Картина «Холодное лето пятьдесят третьего…» (1987) принесла Нине Усатовой всесоюзную известность. Ее трагический, почти античный образ матери, оплакивающей погибшую дочь, стал одним из сильнейших и самых запоминающихся кинокадров поздней советской эпохи. На фото: Актеры Георгий Бурков и Нина Усатова в кадрах из сатирической комедии «Байка», снятой на киностудии «Мосфильм». В этой картине, ставшей режиссерским дебютом Буркова, Усатова исполнила одну из своих первых заметных киноролей — Маланью, составив яркий дуэт с мастером советского экрана. 1987 год

Фото: РИА Новости

Актриса Нина Усатова во время съемок фильма «Американка» режиссера Дмитрия Месхиева и оператора Сергея Магильского. В ретро-драме о жизни советской провинции конца 1960-х годов Усатова исполнила колоритную роль старшей сестры главного героя, грозной учительницы Матильды

Фото: ТАСС

Нина Усатова, сыгравшая знаковую роль матушки Алевтины в исторической драме «Поп» (2009), признавалась, что эта работа потребовала от нее максимальной внутренней тишины. Режиссер Владимир Хотиненко видел в ее героине оплот веры и смирения всего прихода в годы немецкой оккупации. Усатова долго сомневалась, справится ли с духовной глубиной роли, но после съемок назвала эту работу важнейшим рубежом своей кинематографической зрелости

Фото: РИА Новости

Актеры Игорь Скляр и Нина Усатова в сцене из спектакля «Мужчина, постойте!» в Театре «На Литейном». В основу постановки легла известная пьеса Надежды Птушкиной «Ненормальная», а эксцентричный и эмоциональный дуэт Усатовой и Скляра стал главным событием петербургской театральной антрепризы начала 2000-х годов

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

«Я никогда не боялась остаться за кадром, если чужой голос точнее передавал суть экранного образа». Малоизвестная веха в творчестве Нины Усатовой — ее работа на дубляже в культовых фильмах Алексея Балабанова. Именно голосом Усатовой говорит мать Данилы и Виктора Багровых в картинах «Брат» (1997) и «Брат 2» (2000), роли которой на экране исполнила непрофессиональная актриса Татьяна Захарова

Фото: Александр Куров / ТАСС

Актриса Нина Усатова во время съемок многосерийного телевизионного фильма Павла Лунгина «Дело о "Мертвых душах"». В масштабной гротескной фантасмагории по мотивам произведений Николая Гоголя, вышедшей на экраны в 2005 году, актриса исполнила колоритную роль Анны Андреевны, супруги губернатора (в исполнении Сергея Гармаша)

Фото: РИА Новости

За роль тетки Татьяны в драме Владимира Хотиненко «Мусульманин» (1995) Нина Усатова была удостоена премий «Ника» и «Кинотавр». Актрисе удалось с ювелирной точностью передать сложнейшую внутреннюю драму матери, разрывающейся между традиционной деревенской моралью, религиозным расколом с вернувшимся из афганского плена сыном и безграничной материнской любовью

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

Торжественная церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска» на сцене Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Актриса Нина Усатова и художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Олег Липовецкий во время вручения наград. В том сезоне Усатова была удостоена «Золотой маски» за лучшую женскую роль в спектакле БДТ «Материнское сердце». Москва, 2023 год

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Актриса Нина Усатова в роли мадам Парнокопытенко и актер Алексей Агонян в роли ее супруга в кадре из фильма Владимира Аленикова «Улыбка Бога, или Чисто одесская история». В этой ироничной приключенческой комедии, снятой по мотивам книги Георгия Голубенко «Рыжий город, или Новые одесские рассказы», актеры воплотили яркий и колоритный образ супружеской пары из Одессы

Фото: РИА Новости

В 1988 году Нине Усатовой было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, в 1994-м она стала народной артисткой РФ, а в 2001 году — лауреатом Государственной премии России. На фото: Актриса Нина Усатова в роли Авдотьи Громовой во время репетиции спектакля Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова «Материнское сердце». Постановка Андрея Могучего по рассказам Василия Шукшина была представлена на сцене МХТ имени А. П. Чехова в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». За эту масштабную и пронзительную роль актриса впоследствии получила высшую театральную премию страны

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Театр — это мой дом, моя исповедальня. Кино дает популярность, но только сцена дает актеру настоящее профессиональное дыхание». В 1989 году художественный руководитель БДТ Кирилл Лавров пригласил Усатову в труппу великого театра. Переход из Молодежного театра на Фонтанке, где актриса отслужила 10 лет, стал поворотным моментом ее творческой биографии

Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

Актриса Нина Усатова в роли Вдовы Куин на сцене Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова во время репетиции спектакля «Удалой молодец — гордость Запада». Ироничную и гротескную постановку по знаменитой ирландской пьесе Джона Синга осуществил режиссер Дмитрий Астрахан. Роль эксцентричной и волевой вдовы стала одной из первых ярких театральных работ Усатовой после ее перехода в товстоноговскую труппу

Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова \ Б.Стукалов

К своему 75-летию Нина Усатова подходит в статусе одной из самых востребованных и любимых актрис страны. Она продолжает активно гастролировать, выходить на сцену родного БДТ и сниматься в кино. «У меня нет ощущения возраста, когда есть работа. Пока зритель плачет и смеется вместе со мной, я остаюсь в строю. Это и есть мое личное счастье»

Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

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