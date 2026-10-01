Самородная сила

Нина Усатова родилась 1 октября 1951 года на станции Малиновое Озеро Михайловского района Алтайского края. Позже семья переехала в Курганскую область, где будущая актриса окончила среднюю школу №30 в Кургане. Именно там, в школьном кружке, началось ее увлечение сценой. Актриса вспоминала, что сибирский характер — основательный, терпеливый и честный — сформировал ее творческую природу задолго до того, как она профессионально вышла на театральные подмостки. На фото: Актриса Нина Усатова в роли жены Незнама в кадре из музыкальной комедии-притчи Сергея Овчарова «Небывальщина». Лубочная картина, снятая на киностудии «Ленфильм» по мотивам русского фольклора, стала дебютом актрисы в полнометражном кинематографе и определила ее ключевое экранное амплуа, 1983 год

Фото: И. Гневашев / РИА Новости