В Краснодаре обрабатывают улицы от гололеда
Тротуары и остановки в Краснодаре очищают от снега и посыпают песком. Дорожные и коммунальные службы ведут обработку улиц от гололеда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Утром 29 ноября специалисты очищают от снега и посыпают песком остановки общественного транспорта, надземные и подземные пешеходные переходы, а также тротуары. Работа ведется и на проезжих частях дорог.
Жителям и гостям города напоминают, что выезжать на трассу на летней резине опасно. Не следует рисковать, если не поменяли шины на зимние. В таком случае необходимо использовать альтернативные виды транспорта.