Воронежский «Буран» проиграл «СКА-ВМФ» со счетом 1:2
В заключительном матче домашней серии воронежский ХК «Буран» 28 ноября принимал петербургский ХК «СКА-ВМФ». «Ураганные» проигрывали в течение двух периодов, но в третьем вернули встрече интригу. Тем не менее перевести игру в овертайм хозяевам не удалось. Итоговый счет — 1:2. Игра прошла в ледовом дворце спорта «Юбилейный» в присутствии свыше 3 тыс. зрителей.
Гости открыли счет на пятой минуте. Шайбу записал на себя Егор Кузьминов. Успехом увенчался буквально первый момент «СКА-ВМФ»: игрок объехал лежавшего вратаря воронежцев и забросил снаряд в сетку. Затем в течение получаса игрового времени цифры на табло не менялись, пока на 35-й минуте Дмитрий Шевченко не увеличил преимущество питерцев.
«Буран» смог отквитать одну шайбу на 49-й минуте. Проверка гола Даниила Моружова на «вне игры» по инициативе тренера гостей завершилась решением о его засчитывании. В последней десятиминутке «Буран» контролировал шайбу, активно играл на территории соперника и заменил вратаря на экстра-полевого игрока, но больше поразить ворота «СКА-ВМФ» не сумел.
Таким образом, после 28 игр ХК «Буран» занимает 11-е место в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги с 35 очками. Первый матч новой выездной серии воронежцы проведут 6 декабря. Соперником станет ХК «Тамбов». Встреча начнется в 13:00.
Главный тренер «ураганных» Юрий Наваренко после матча со «СКА-ВМФ» признал, что команда соперника в первых двух периодах была быстрее, мобильнее и свежее.
«У нас была четвертая игра, ребята выжали, что могли. Нам не хватило свежести. Но огромное спасибо парням, они старались, честь им и хвала»,— заявил наставник «Бурана».
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в предыдущем матче «Буран» играл 26 ноября с «Динамо» из Санкт-Петербурга. Ход встречи, изначально складывавшийся в пользу гостей, «ураганным» удалось переломить в третьем периоде и довести счет до разгромного, отправив в сетку соперника шесть шайб подряд.