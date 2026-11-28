Гости открыли счет на пятой минуте. Шайбу записал на себя Егор Кузьминов. Успехом увенчался буквально первый момент «СКА-ВМФ»: игрок объехал лежавшего вратаря воронежцев и забросил снаряд в сетку. Затем в течение получаса игрового времени цифры на табло не менялись, пока на 35-й минуте Дмитрий Шевченко не увеличил преимущество питерцев.