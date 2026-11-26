Первую шайбу в сетку «Динамо» на 42-й минуте отправил Владислав Лещенко. Меньше минуты спустя счет в матче сравнял Ярослав Алексеев. Еще через 32 секунды хозяев вывел вперед Кирилл Максимов. На 49-й минуте Ярослав Зыков сделал счет 4:2. На 53-й Михаил Назаров довел его до разгромного. А финальную шайбу в ворота опешившего «Динамо» на 59-й минуте отправил Михаил Мещеряков, которому ассистировали Максимов и Лещенко.