«Буран» разгромил санкт-петербургское «Динамо» в Воронеже со счетом 6:2
В третьем матче домашней серии воронежский ХК «Буран» сыграл с «Динамо» из Санкт-Петербурга. Матч, который изначально складывался в пользу гостей, «ураганным» удалось переломить в третьем периоде и довести счет до разгромного, отправив в сетку соперника шесть шайб. Итоговый счет — 6:2 в пользу хозяев. Более 2,2 тыс. зрителей наблюдали победу воронежцев с трибун «Юбилейного».
В первом периоде Иван Казаковцев вывел «Динамо» вперед на 13-й минуте, отправив шайбу под перекладину ворот Артемия Гайдукова. Роман Баусов увеличил отрыв гостей на 28-й минуте. С таким счетом команды завершили два периода, после чего «Буран» ринулся в атаку.
Первую шайбу в сетку «Динамо» на 42-й минуте отправил Владислав Лещенко. Меньше минуты спустя счет в матче сравнял Ярослав Алексеев. Еще через 32 секунды хозяев вывел вперед Кирилл Максимов. На 49-й минуте Ярослав Зыков сделал счет 4:2. На 53-й Михаил Назаров довел его до разгромного. А финальную шайбу в ворота опешившего «Динамо» на 59-й минуте отправил Михаил Мещеряков, которому ассистировали Максимов и Лещенко.
После 27 игр «Буран» поднялся на 11-е место турнирной таблицы Всероссийской хоккейной лиги с 35 очками. Последний матч домашней серии воронежцы проведут 28 ноября. Соперником станет питерский ХК «СКА-ВМФ». Встреча начнется в 17:00.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в предыдущем матче «Буран» выиграл у московской «Звезды» со счетом 5:2. Дважды по ходу встречи хозяева выходили вперед, а гости сравнивали счет, но затем «ураганные» отправили в сетку москвичей еще три безответные шайбы.