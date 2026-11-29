Помимо этого, застройщик должен будет безвозмездно передать муниципалитету четыре квартиры общей площадью не менее 199 кв. м и нежилое помещение площадью не менее 50 кв. м для участкового пункта полиции. Также инвестору предстоит снести многоквартирный дом №45 по 1-й Норской набережной в течение 12 месяцев после заключения договора.