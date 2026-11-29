В Ярославле застройщика обяжут благоустроить сад «Красного Перевала»
Будущий застройщик территории в Норском должен будет благоустроить сад бывшей фабрики «Красный Перевал». Такое обязательство предусмотрено проектом договора о комплексном развитии территории, который опубликован на сайте мэрии Ярославля.
Речь идет о территории площадью 10,5 га в районе улицы Балашова и 1-й Норской набережной. Согласно условиям договора, инвестор должен благоустроить сад с сохранением расположенного там памятника, а также территорию от береговой линии Горьковского водохранилища до 1-й Норской набережной и участок вдоль улицы Балашова. Работы необходимо завершить до 31 декабря 2027 года.
Помимо этого, застройщик должен будет безвозмездно передать муниципалитету четыре квартиры общей площадью не менее 199 кв. м и нежилое помещение площадью не менее 50 кв. м для участкового пункта полиции. Также инвестору предстоит снести многоквартирный дом №45 по 1-й Норской набережной в течение 12 месяцев после заключения договора.
На участке планируется построить жилые дома высотой три, четыре и восемь этажей. Минимальная суммарная поэтажная площадь зданий составит 27,3 тыс. кв. м.
Начальная цена права на заключение договора КРТ составляет 50,6 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются с 30 ноября по 16 декабря, торги назначены на 23 декабря. Срок реализации проекта — десять лет.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал о планах строительства в Норском нового жилого района с домами высотой до восьми этажей, многоуровневой парковкой и детским садом на 220 мест.