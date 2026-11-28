Виктор Шеин родился 12 июня 1955 года в Перми. Окончил филологический факультет Пермского госуниверситета. С 1979 по 1988 год был сотрудником органов внутренних дел, секретарем комитета комсомола одного из пермских НИИ, инструктором идеологического отдела Ленинского райкома комсомола Перми. С 1991 года работал вместе с будущим министром природных ресурсов РФ Юрием Трутневым он работал в компании «ЭКС Лимитед», а затем в 1996 году после избрания господина Трутнева мэром Перми стал руководителем аппарата мэрии. В декабре 2000 года после победы будущего министра на губернаторских выборах был назначен руководителем аппарата обладминистрации. В марте 2004 года, вскоре после ухода Юрия Трутнева на должность министра природных ресурсов, возглавил департамент управления делами и кадрами министерства. Весной 2005 года был назначен главным федеральным инспектором. Эту должность он покинул в декабре 2006 года после выборов в краевое заксобрание.