Два человека погибли и двое ранены из-за ударов ВСУ по Курской области
По информации губернатора Курской области Александра Хинштейна, за прошедшие сутки — с 9:00 пятницы до 9:00 субботы, 28 ноября, — в регионе сбили 202 беспилотника различных типов. Территория была 13 раз атакована БПЛА с помощью взрывных устройств. Погибли два человека, еще двое получили ранения.
В селе Илек Беловского района погиб 48-летний мужчина, убиравший на тракторе снег. Также на автодороге Ольховка — Красная поляна в Хомутовском районе дрон атаковал автомобиль. Скончался 22-летний молодой человек.
«В атакованном автомобиле находились еще два человека, они получили травмы. У 29-летнего молодого человека осколочное ранение головы, шеи, груди, руки, травмы головы. Он в тяжелом состоянии. У 19-летнего юноши осколочное ранение груди, правой руки. Их доставили в Курск», — рассказал глава региона.
В областном центре за минувшие сутки были повреждены фасады и остекление четырех многоквартирных домов, а также фасад и остекление торгово-развлекательного центра «МегаГРИНН» и один автомобиль.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что ВСУ за последние сутки 173 раза атаковали территорию Белгородской области. В Белгородском, Борисовском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали 14 человек, включая подростка. Девять пациентов госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.