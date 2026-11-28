По информации губернатора Курской области Александра Хинштейна, за прошедшие сутки — с 9:00 пятницы до 9:00 субботы, 28 ноября, — в регионе сбили 202 беспилотника различных типов. Территория была 13 раз атакована БПЛА с помощью взрывных устройств. Погибли два человека, еще двое получили ранения.