На момент обнаружения мужчина был одет в черную куртку на молнии, синюю футболку, клетчатую рубашку белого, синего и красного цветов, синие джинсы с ремнем, черные спортивные брюки и белые кеды с логотипом Titanic на подошве. При нем находились черная сумка и измерительная рулетка. Среди личных вещей также были лекарства «Нитроминт», «Парацетамол» и «Валидол».