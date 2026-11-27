СКР ищет родственников мужчины, найденного мертвым на берегу Невы в Ленобласти
Следователи просят помочь установить личность мужчины, тело которого обнаружили 25 июля 2026 года на берегу Невы в деревне Кузьминка Всеволожского района Ленинградской области. Личность погибшего до сих пор не установлена. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Ленинградской области.
Мужчине на вид 45-55 лет, его рост около 171 см, телосложение — нормальное. Среди особенностей внешности следователи отметили выступающие и наклоненные зубы на нижней челюсти с обеих сторон. По данным ведомства, они могли быть заметны во время разговора или улыбки.
На момент обнаружения мужчина был одет в черную куртку на молнии, синюю футболку, клетчатую рубашку белого, синего и красного цветов, синие джинсы с ремнем, черные спортивные брюки и белые кеды с логотипом Titanic на подошве. При нем находились черная сумка и измерительная рулетка. Среди личных вещей также были лекарства «Нитроминт», «Парацетамол» и «Валидол».
Следствие подготовило реконструкцию внешности мужчины и улучшило изображение с помощью искусственного интеллекта. Всех, кто может помочь установить его личность, просят позвонить по телефону: +7 (911) 308-03-95.