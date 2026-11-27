В Новгородской области 49-летнюю местную жительницу заключили под стражу по подозрению в публичных призывах к террористической деятельности. По версии следствия, в апреле 2024 года она разместила в открытом Telegram-канале видеоролик с текстом, содержащим такие призывы. Об этом сообщили в СУ СКР по Новгородской области.