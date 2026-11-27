Обвинение просило назначить женщине 13 лет лишения свободы. Защита настаивала, что она действовала под влиянием мошенников: сначала ее убедили перевести деньги, а затем с помощью шантажа и психологического давления заставили повредить инфраструктуру. По словам подсудимой, она считала, что помогает участникам специальной военной операции.