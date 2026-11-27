Петербурженку осудили на 12 лет за поджог оборудования сотовых операторов
В Петербурге суд приговорил женщину к 12 годам колонии общего режима по делу о диверсии. По версии следствия, в ноябре 2025 года она подожгла оборудование базовых станций сотовых операторов в Колпино и Шушарах. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Согласно материалам дела, утром 18 ноября женщина облила легковоспламеняющейся жидкостью распределительные щиты базовых станций в районе Межевой улицы, Понтонного проезда и улицы Танкистов в Колпино, а также возле Тосненской улицы в Шушарах. В результате был причинен ущерб «Россетям», «МегаФону», Т2, «Вымпелкому» и другим компаниям.
Обвинение просило назначить женщине 13 лет лишения свободы. Защита настаивала, что она действовала под влиянием мошенников: сначала ее убедили перевести деньги, а затем с помощью шантажа и психологического давления заставили повредить инфраструктуру. По словам подсудимой, она считала, что помогает участникам специальной военной операции.
Петербурженка заявила, что полностью возместила причиненный ущерб. Суд признал ее виновной в диверсии (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ) и назначил 12 лет колонии общего режима.