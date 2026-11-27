VK запустила ко Дню матери чат-бот с тестом на понимание «маминого языка»
«ВКонтакте» запустила в сообществе «VK Праздники» чат-бот, который предлагает пройти тест на понимание знакомых материнских фраз. Пользователям нужно угадать, что на самом деле означают вопросы вроде «Ты шапку надел?» и «Ты сегодня поел?».
После прохождения теста участники получат персональную открытку, которую можно отправить маме. В сообществе также опубликуют видеоролики о том, как матери выражают заботу через повседневные вопросы и просьбы.
Ко Дню матери праздничные проекты запустили и другие сервисы экосистемы VK. В «Одноклассниках» вышел выпуск шоу «Мама лучше всех» с Александром Роговым, а пользователям предложили поделиться семейными фотографиями и историями. VK Музыка также выпустила совместный трек Басты и Владимира Преснякова «Мама».
День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2026 году праздник приходится на 29 ноября.