«ВКонтакте» запустила в сообществе «VK Праздники» чат-бот, который предлагает пройти тест на понимание знакомых материнских фраз. Пользователям нужно угадать, что на самом деле означают вопросы вроде «Ты шапку надел?» и «Ты сегодня поел?».