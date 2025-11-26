С января в Москве изменится стоимость проезда в городском транспорте

Со 2 января 2026 года в Москве изменятся тарифы на проезд в городском транспорте, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы. Стоимость абонементов «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 3,5 рубля. Самым выгодным способом оплаты проезда останется биометрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Дептранс Москвы Фото: Дептранс Москвы Фото: Дептранс Москвы Фото: Дептранс Москвы Фото: Дептранс Москвы Следующая фотография 1 / 5 Фото: Дептранс Москвы Фото: Дептранс Москвы Фото: Дептранс Москвы Фото: Дептранс Москвы Фото: Дептранс Москвы

Цена разовой поездки по новым тарифам:

на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте по билету «Кошелек» на «Тройке» теперь составит 75 руб. (вместо 67 руб.);

по биометрии — 71 руб. (вместо 63 руб.);

по билету «90 минут» — 112 руб. (вместо 100 руб.);

в пригороде — 102 руб. (вместо 90 руб.);

при оплате банковской картой — 83 руб. в центральной зоне (вместо 74 руб.) и 110 руб. в пригороде (вместо 97 руб.).

Билет на 30 дней по абонементу «Единый» в центральной зоне будет стоить 3 460 руб. (вместо 3 160 руб.), на 90 дней — 8 450 руб. (вместо 7 650 руб.), на год — 24 900 руб. (вместо 22 650 руб.). Стоимость проезда по биометрии будет на 12 руб. дешевле, чем при оплате банковской картой, отметили в дептрансе Москвы.

Так же с января изменится и цена эвакуации неправильно припаркованного автомобиля. Стоимость перемещения легковой машины мощностью до 80 л.с. вырастет с 7600 до 8500 руб. Если водитель произведет оплату до того, как заберет машину со спецстоянки, ему предоставят скидку в 25%, напомнили в дептрансе/

В ведомстве пояснили, что средства от индексации тарифов используют, чтобы компенсировать рост стоимости электроэнергии, топлива и инфляции. В последний раз тарифы на городском транспорте в Москве менялись 1 июня.