Суд оправдал бывшего замгубернатора Кубани, ранее признавшего свою вину
В исходе процесса в Динском райсуде никто не сомневался. У фигуранта Коробки и членов его семьи в апреле этого года по антикоррупционному иску Генпрокуратуры были изъяты активы, оцениваемые в 10 млрд руб., в том числе 35 земельных участков общей площадью 1,8 тыс. га, 114 жилых и нежилых помещений общей площадью более 130 тыс. кв. м, 100% долей в 12 коммерческих организациях, а также права аренды на 12,5 тыс. га плодородных земель. Андрей Коробка признал вину в мошенничестве (ст. 159 УК) и раскаялся, а его родственники полностью возместили ущерб потерпевшему Сиябанду Намоеву, бенефициару строительного холдинга НВМ.
Прокуратура в прениях просила назначить господину Коробке пять лет лишения свободы в колонии общего режима. «Я для себя не брал и не просил ничего, на себя ничего не расходовал и не просил вознаграждений для себя. На протяжении всего существования футбольного клуба мы занимались его развитием, все деньги шли туда»,— сказал подсудимый в последнем слове.
Фабула уголовного дела связана с развитием территории станицы Динской, где господин Коробка, по его словам, неофициально представлял интересы губернатора Вениамина Кондратьева; оба высокопоставленных чиновника живут в Динском районе недалеко от Краснодара. В Троицком храме станицы Динской, куда первые лица края приезжают на воскресные богослужения, происходят встречи чиновников с бизнесменами, говорится в материалах дела.