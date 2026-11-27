В исходе процесса в Динском райсуде никто не сомневался. У фигуранта Коробки и членов его семьи в апреле этого года по антикоррупционному иску Генпрокуратуры были изъяты активы, оцениваемые в 10 млрд руб., в том числе 35 земельных участков общей площадью 1,8 тыс. га, 114 жилых и нежилых помещений общей площадью более 130 тыс. кв. м, 100% долей в 12 коммерческих организациях, а также права аренды на 12,5 тыс. га плодородных земель. Андрей Коробка признал вину в мошенничестве (ст. 159 УК) и раскаялся, а его родственники полностью возместили ущерб потерпевшему Сиябанду Намоеву, бенефициару строительного холдинга НВМ.