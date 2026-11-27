Донские застройщики экономят на архитектуре из-за обязательств по проектам КРТ
Застройщики в Ростовской области стремятся сокращать расходы на архитектурные решения — следствие дополнительных обязательств, сопровождающих проекты комплексного развития территорий (КРТ). Об этом на круглом столе в пресс-центре «ТАСС Юг» рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития региона — главный архитектор области Григорий Алексеев-Малахов.
По его словам, прежде девелоперы лишь в отдельных случаях брали на себя обязательства по созданию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. При переходе к комплексной застройке эти требования стали неотъемлемой частью условий реализации проектов.
«Чем больше обременений на застройщика идет, тем у него исчезают некие излишки, и он должен на чем-то экономить. И, конечно же, в первую очередь стараются сэкономить на архитектуре. И здесь как раз-таки этот баланс очень важно соблюдать», — сказал глава архитектурного ведомства.
Власти региона намерены сделать КРТ единственным механизмом возведения многоквартирного жилья на Дону. Параллельно расширяется территория действия обязательных требований к архитектурно-градостроительному облику объектов, которые закрепляют в правилах землепользования и застройки. По словам господина Алексеева-Малахова, механизм уже охватил дополнительные территории Ростова-на-Дону, Батайска, Аксая и сельских поселений вдоль основных транспортных коридоров, примыкающих к донской столице.
Регулировать в зависимости от расположения объекта могут объемно-пространственные решения, архитектурную стилистику, цветовое оформление фасадов и входных групп, декоративную подсветку, а также размещение инженерного оборудования. Наиболее жесткие ограничения действуют в исторических частях городов, на периферии — более мягкие.