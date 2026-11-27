«Чем больше обременений на застройщика идет, тем у него исчезают некие излишки, и он должен на чем-то экономить. И, конечно же, в первую очередь стараются сэкономить на архитектуре. И здесь как раз-таки этот баланс очень важно соблюдать», — сказал глава архитектурного ведомства.