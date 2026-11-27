Как установил суд, еще не позднее декабря 2018 года Игорь Пальмский создал и возглавил преступную группу. Он сам изучил, как делают удостоверения и печати, доставал оборудование, принтеры, голограммы, пленку и бланки, распределял доход. А в 2021 году, имея опыт работы с интернет-форумами, открыл сайт и чат для приема заказов. Вплоть до задержания в марте 2025-го он модерировал контент, продвигал площадку и назначал цены.