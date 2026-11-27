Петербуржца осудили за продажу фальшивых корочек МВД и ФСБ по 45 тысяч рублей
Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор Игорю Пальмскому, организатору подпольной фабрики поддельных удостоверений. Его признали виновным по нескольким статьям, включая подделку документов и неправомерный оборот средств платежа.
Как установил суд, еще не позднее декабря 2018 года Игорь Пальмский создал и возглавил преступную группу. Он сам изучил, как делают удостоверения и печати, доставал оборудование, принтеры, голограммы, пленку и бланки, распределял доход. А в 2021 году, имея опыт работы с интернет-форумами, открыл сайт и чат для приема заказов. Вплоть до задержания в марте 2025-го он модерировал контент, продвигал площадку и назначал цены.
Группа делала любые корочки: МВД, СК, ФСБ, прокуратуры, УФСИН, МЧС, МИД, Минобороны, Росгвардии. Одно удостоверение в среднем стоило 45 тыс. рублей, а банковские карты оформляли на умерших иностранцев. Игорь Пальмский вину признал, заключил досудебное соглашение и помогал следствию. Суд назначил ему 4 года колонии общего режима — под стражу осужденного взяли прямо в зале суда, а все поддельные удостоверения велели уничтожить.