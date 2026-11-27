По карточке проекта на инвестиционном портале регионов России окупаемость вложений оценивается в 10 лет, доходность — на уровне 11,3%. Проект одобрил инвестсовет при губернаторе еще в 2023 году. Тогда аквапарк рассчитывали построить до 2026 года, но сроки сдвинулись.