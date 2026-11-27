В Великом Новгороде начнут строить круглогодичный аквапарк за 1 млрд рублей
Первый круглогодичный аквапарк в Великом Новгороде начнут строить в следующем году. Открыть комплекс планируют в 2029-м. Об этом сообщили «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на управление информационной политики администрации губернатора Новгородской области.
Плановый объем вложений — 1 млрд рублей. Проект реализует на собственные средства инвестор. В его роли выступает вологодская компания «Аква», которой для стройки выделили участок площадью 4,22 га.
Аквапарк появится в районе улицы Ломоносова, рядом с ТРЦ «Мармелад» и спортивной школой «Спорт — индустрия», на территории, прилегающей к парку Юности. Площадь застройки — 3700 кв. метров. Комплекс сможет принимать до 800 посетителей в день.
По карточке проекта на инвестиционном портале регионов России окупаемость вложений оценивается в 10 лет, доходность — на уровне 11,3%. Проект одобрил инвестсовет при губернаторе еще в 2023 году. Тогда аквапарк рассчитывали построить до 2026 года, но сроки сдвинулись.
В декабре прошлого года губернатор Новгородской области Александр Дронов на прямой линии объяснил задержку строительства отсутствием выделенного участка и техусловий на подключение к коммуникациям. По его словам, проект находился в финальной стадии доработки, а власти работали над тем, чтобы максимально сократить сроки строительства.