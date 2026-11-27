На предстоящей неделе челябинцев ждут театральные премьеры по пьесам Эжена Ионеско и Ивана Тургенева, выступления симфонических оркестров при свечах и благотворительный книжный фестиваль. В лекториях и музеях расскажут об эволюции французской живописи, мифах Древней Японии и криминальной хронике дореволюционного Челябинска, а на больших экранах представят мировые оперные и авангардные постановки.





Евгений Рыженьков, Коммерсантъ