Французская классика, кукольный абсурд и симфонический «Ведьмак»
Какие выставки, премьеры и концерты посетить в Челябинске с 28 ноября по 4 декабря
На предстоящей неделе челябинцев ждут театральные премьеры по пьесам Эжена Ионеско и Ивана Тургенева, выступления симфонических оркестров при свечах и благотворительный книжный фестиваль. В лекториях и музеях расскажут об эволюции французской живописи, мифах Древней Японии и криминальной хронике дореволюционного Челябинска, а на больших экранах представят мировые оперные и авангардные постановки.
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