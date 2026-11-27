В петербургском метро запустили новогодний поезд с героями советских фильмов
В петербургском метро появился тематический новогодний поезд, оформленный кадрами из советских фильмов. Состав курсирует по синей линии с 16 ноября по 15 декабря.
В вагонах разместили сцены и цитаты из картин «Служебный роман», «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Девчата» и «Кавказская пленница». Внешнее оформление поезда не меняли.
Праздничное оформление появилось во всех шести вагонах состава. Проект приурочен к Новому году: для него выбрали фильмы, которые традиционно показывают по телевизору в праздничные дни.