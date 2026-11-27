Ярославцы могут накопить на «однушку» за четыре года
Жителю Ярославской области потребуется четыре года, чтобы накопить на однокомнатную квартиру на вторичном рынке, если откладывать всю зарплату и не тратить деньги на повседневные нужды. Такие данные приводятся в исследовании портала «Мир квартир».
По расчетам аналитиков, средняя стоимость однокомнатной квартиры в регионе составляет 3,77 млн руб., а среднемесячная зарплата — 78,96 тыс. руб. Ярославская область заняла 25-е место среди 85 регионов России по продолжительности накопления на жилье.
В среднем по стране на покупку однокомнатной квартиры потребуется 3,9 года. Ее стоимость аналитики оценили в 4,85 млн руб., среднюю зарплату — в 103 тыс. руб. Годом ранее россиянам требовалось 3,8 года. За год цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке выросли на 15,3%, а зарплаты — на 10,9%.
Быстрее всего накопить на жилье можно в Магаданской области — за два года. Там средняя зарплата составляет 192,9 тыс. руб., а стоимость однокомнатной квартиры — 4,74 млн руб. Самый продолжительный срок накопления зафиксирован в Севастополе — 10,8 года.