В среднем по стране на покупку однокомнатной квартиры потребуется 3,9 года. Ее стоимость аналитики оценили в 4,85 млн руб., среднюю зарплату — в 103 тыс. руб. Годом ранее россиянам требовалось 3,8 года. За год цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке выросли на 15,3%, а зарплаты — на 10,9%.