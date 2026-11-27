Петербургская полиция нашла в квартире на Чернышевского пекарню с наркотиками
Полицейские Санкт-Петербурга задержали 30-летнего уроженца Новороссийска, который устроил в квартире на проспекте Чернышевского «пекарню» с наркотическими веществами в качестве ингредиента. Об этом сообщили в УМВД по Центральному району.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков нашли около 20 кг выпечки с запрещенным веществом: кексы, рожки, батончики и печенье. Кроме того, изъяли пластиковый контейнер, банки с растительной массой, десятки капсул сильнодействующего препарата, трое электронных весов и вакууматор. Экспертиза подтвердила наличие наркотического вещества в изъятом.
Мужчина не стал отрицать, что распространял самодельную продукцию среди друзей и знакомых. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, подозреваемый задержан. Расследование продолжается.