Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков нашли около 20 кг выпечки с запрещенным веществом: кексы, рожки, батончики и печенье. Кроме того, изъяли пластиковый контейнер, банки с растительной массой, десятки капсул сильнодействующего препарата, трое электронных весов и вакууматор. Экспертиза подтвердила наличие наркотического вещества в изъятом.