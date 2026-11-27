Более 80 нелегальных гостиниц выявили в Дивееве
По итогам проверок в популярном у паломников и путешественников Дивеевском округе выявлен 81 объект недвижимости, который незаконно сдавался в аренду для размещения туристов. Собственникам доначислены налоги и платежи, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с предпринимателями 27 ноября.
Количество средств размещения должно увеличиваться, и власти хотели бы, чтобы гостиницы не закрывались, а легализовались, отметил губернатор. «Хочется посоветовать владельцам серых гостевых домов: легализуйте свою деятельность и сможете рассчитывать в том числе на поддержку региона», — призвал чиновник.
Как писал «Ъ-Приволжье», нижегородские власти в 2025 году одной из основных задач называли вывод бизнеса и трудовых ресурсов из тени ради повышения налоговых сборов.