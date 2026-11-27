Количество средств размещения должно увеличиваться, и власти хотели бы, чтобы гостиницы не закрывались, а легализовались, отметил губернатор. «Хочется посоветовать владельцам серых гостевых домов: легализуйте свою деятельность и сможете рассчитывать в том числе на поддержку региона», — призвал чиновник.