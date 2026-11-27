В Карелии после массовых отключений света без электричества остаются два поселка
В Карелии продолжают устранять последствия аварий на электросетях. По состоянию на 13:00 27 ноября электричество еще не вернули жителям Шелтозера и Нелгомозера, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
В Орзеге энергетики устранили повреждения линий и заменили неисправное оборудование. В Лососинном, Машезере и Шапшезере, где свет пропал днем 26 ноября, электроснабжение восстановили к вечеру того же дня. Утром 27 ноября новое отключение произошло в деревне Вохтозеро Кондопожского района.
На восстановительных работах задействована 21 бригада — более 80 человек. По словам господина Парфенчикова, специалисты работают круглосуточно.
О массовых перебоях с электричеством глава региона сообщал 25 ноября. Тогда в республике насчитали 70 аварийных отключений, а на контроле оставались 33. Наиболее длительные перебои фиксировали в Прионежском, Пряжинском и Пудожском районах, а также в Петрозаводске. Из-за скачка напряжения на Кукковке в Петрозаводске возникли проблемы с перезапуском насосных станций, из-за чего жители несколько часов оставались без тепла и воды.