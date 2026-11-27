О массовых перебоях с электричеством глава региона сообщал 25 ноября. Тогда в республике насчитали 70 аварийных отключений, а на контроле оставались 33. Наиболее длительные перебои фиксировали в Прионежском, Пряжинском и Пудожском районах, а также в Петрозаводске. Из-за скачка напряжения на Кукковке в Петрозаводске возникли проблемы с перезапуском насосных станций, из-за чего жители несколько часов оставались без тепла и воды.