Место секретаря совета занял Илья Емельянов, сменивший Андрея Разборова также и на посту министра экономического развития. Из совета исключили покинувших правительство Константина Доронина (министр природных ресурсов и экологии), Владимира Дудакова (минздрав), Александра Марченко (мининвест) и Александра Милованова (министерство внутренней региональной и муниципальной политики). В состав включили зампреда правительства Татьяну Ерохину, министра внутренней политики Евгению Кознову, и. о. министра инвестиционной политики Веру Лазукину, и. о. министра здравоохранения Виталия Луцета, министра природных ресурсов и экологии Дениса Трошина. Госпожа Ерохина также вошла в президиум органа.