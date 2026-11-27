Совет при губернаторе Саратовской области пополнился пятью членами
Зампред правительства Татьяна Ерохина также вошла в президиум органа
Глава Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление об изменениях в составе "Совета при губернаторе по стратегическому развитию и региональным проектам. “Ъ” нашел документ на региональном портале правовой информации.
Место секретаря совета занял Илья Емельянов, сменивший Андрея Разборова также и на посту министра экономического развития. Из совета исключили покинувших правительство Константина Доронина (министр природных ресурсов и экологии), Владимира Дудакова (минздрав), Александра Марченко (мининвест) и Александра Милованова (министерство внутренней региональной и муниципальной политики). В состав включили зампреда правительства Татьяну Ерохину, министра внутренней политики Евгению Кознову, и. о. министра инвестиционной политики Веру Лазукину, и. о. министра здравоохранения Виталия Луцета, министра природных ресурсов и экологии Дениса Трошина. Госпожа Ерохина также вошла в президиум органа.
Совет по развитию и проектам создал в 2016 году губернатор Валерий Радаев — он возглавил президиум органа. После избрания в 2022 году господина Радаева сменил Роман Бусаргин. В совет входят как члены правительства, так и представители университетов, общественных и ресурсоснабжающих организаций, т. д.