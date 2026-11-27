«Сервис из Северной столицы пополнил линейку наших маршрутов, связывающих грузополучателей юга России с зарубежными партнерами. Ранее мы запустили поезд между Новороссийском и Владивостоком, куда приходят товары из Китая, Южной Кореи, Вьетнама и других стран. И вот теперь через Санкт-Петербург организовали возможность доставки из Индии и Турции»,— отметил замгендиректора по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.