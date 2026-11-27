Импортные грузы на юг России пойдут через Балтику
Новый железнодорожный контейнерный сервис между Санкт-Петербургом и Новороссийском запустила компания FESCO. Он позволит доставлять импортные грузы в южные регионы России через Балтику, минуя Черное море. График поездов синхронизирован с прибытием судов в порт, сообщили в пресс-службе компании.
Первый состав с товарами отправился из Петербурга в Новороссийск 26 ноября. В течение недели запланирован второй поезд по тому же маршруту.
«Сервис из Северной столицы пополнил линейку наших маршрутов, связывающих грузополучателей юга России с зарубежными партнерами. Ранее мы запустили поезд между Новороссийском и Владивостоком, куда приходят товары из Китая, Южной Кореи, Вьетнама и других стран. И вот теперь через Санкт-Петербург организовали возможность доставки из Индии и Турции»,— отметил замгендиректора по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.
Господин Маслов подчеркнул, что каждый маршрут построен на собственных активах компании. Это позволит контролировать каждый этап пути.