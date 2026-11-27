Никонов родился 6 мая 1978 года, имеет экономическое и юридическое образование. Ранее он занимал руководящие должности в отраслевых организациях, в том числе возглавлял компанию «Удмуртские электрические сети». Также он был депутатом Городской думы Ижевска двух созывов и руководил постоянной комиссией по экономической политике, промышленности и предпринимательству.