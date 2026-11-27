Дмитрий Никонов стал первым заместителем министра экономики Удмуртии
Он будет курировать инвестиции и поддержку предпринимательства в регионе
Дмитрий Никонов назначен первым заместителем министра экономики Удмуртии с 26 ноября 2026 года. Об этом сообщается на сайте министерства.
В новой должности Никонов будет отвечать за инвестиционную деятельность, поддержку малого и среднего предпринимательства, а также внешнеэкономические связи региона.
Никонов родился 6 мая 1978 года, имеет экономическое и юридическое образование. Ранее он занимал руководящие должности в отраслевых организациях, в том числе возглавлял компанию «Удмуртские электрические сети». Также он был депутатом Городской думы Ижевска двух созывов и руководил постоянной комиссией по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
После ухода Анны Слугиной с поста и. о. министра экономики 10 ноября временно руководить ведомством была назначена заместитель министра Анжелика Андросова. Слугина покинула должность по собственной инициативе.
Никонов ранее руководил ООО «Электрические сети Удмуртии». В 2015 году он был избран депутатом Городской думы Ижевска, в думе возглавлял постоянную комиссию по экономической политике, промышленности и предпринимательству.