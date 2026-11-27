Прокуратура Новороссийска организовала проверку по факту взрыва газа с последующим возгоранием в многоквартирном доме на улице Парковой. В результате происшествия пострадал 45-летний мужчина, его госпитализировали, передает пресс-служба прокуратуры Кубани.