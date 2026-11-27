В Новороссийске при взрыве газа в жилом доме пострадал местный житель
Прокуратура Новороссийска организовала проверку по факту взрыва газа с последующим возгоранием в многоквартирном доме на улице Парковой. В результате происшествия пострадал 45-летний мужчина, его госпитализировали, передает пресс-служба прокуратуры Кубани.
Взрыв газа произошел днем 27 ноября 2026 года. В настоящее время прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.