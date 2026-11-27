Кроме того, в 2026 году автопарк пополнился пятью троллейбусами. Они вышли на маршруты в сентябре. Глава Оренбурга Альберт Юмадилов сообщил, что администрация города рассматривает возможность запуска нового троллейбусного маршрута. По словам мэра, для нормальной работы маршрутов нужно минимум еще восемь троллейбусов.