В Оренбурге муниципальный автопарк пополнился 20 новыми автобусами на метане
Половина из них уже вышла на городские маршруты
В Оренбург поступило 20 новых автобусов на метане. Половина из них уже вышла на городские маршруты для обслуживания рейсов № 6, № 7 и № 56Н. Об этом сообщает городская администрация.
Остальные десять автобусов проходят финальную подготовку. Специалисты настраивают телематическое оборудование, навигацию и системы оплаты проезда. После завершения работ они также приступят к перевозкам.
Всего в Оренбург поступило десять автобусов марки VOLGABUS и по пять транспортных средств марок «КамАЗ» и «СимАЗ». Салон транспорта оборудован валидаторами для безналичной оплаты, датчиками учета пассажиропотока и камерами видеонаблюдения.
Кроме того, для пассажиров установлены маршрутные табло с информацией об остановках и сенсорные кнопки на входных дверях. Все автобусы также адаптированы для маломобильных пассажиров.
Кроме того, в 2026 году автопарк пополнился пятью троллейбусами. Они вышли на маршруты в сентябре. Глава Оренбурга Альберт Юмадилов сообщил, что администрация города рассматривает возможность запуска нового троллейбусного маршрута. По словам мэра, для нормальной работы маршрутов нужно минимум еще восемь троллейбусов.