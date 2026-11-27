В Хакасии дали 7,5 года соцработнику, собиравшему для Киева данные о военных
Верховный суд Республики Хакасии рассмотрел уголовное дело бывшего сотрудника управления социальной поддержки населения по Орджоникидзевскому району республики. Его признали виновным в государственной измене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ), незаконном сборе, хранении и трансграничной передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные (ч. 4 ст. 272.1 УК РФ) и приговорили к семи с половиной годам лишения свободы, сообщила пресс-служба суда. Разбирательство проходило в закрытом режиме.
В основу уголовного дела легли материалы республиканского управления ФСБ России.
По информации суда, с декабря 2025 по январь 2026 года соцработник незаконно получил доступ к персональным данным военнослужащих из числа жителей Орджоникидзевского района. Собранную информацию он якобы хранил для передачи представителям Украины. «В условиях проведения СВО сведения указанного характера могут использоваться киевским режимом в диверсионно-террористической деятельности против Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РФ», — говорится в сообщении суда.