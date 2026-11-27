По информации суда, с декабря 2025 по январь 2026 года соцработник незаконно получил доступ к персональным данным военнослужащих из числа жителей Орджоникидзевского района. Собранную информацию он якобы хранил для передачи представителям Украины. «В условиях проведения СВО сведения указанного характера могут использоваться киевским режимом в диверсионно-террористической деятельности против Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РФ», — говорится в сообщении суда.